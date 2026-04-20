特朗普有沒有內線交易？英媒細數關鍵時間點

中評社香港4月20日電／在美國總統特朗普（Donald Trump）第二任期期間，交易員屢次在他發表重大聲明之前下注數百萬美元重金。



BBC檢視了多個金融市場的交易量數據，並將其與美國總統一些對市場產生重大影響的言論進行比對。



結果發現一個固定模式，在社交媒體貼文或者媒體訪問公開前的數小時、甚至數分鐘內，交易量屢次出現明顯飆升。



一些分析師指出，這種情況具備非法內幕交易的典型特徵——也就是有人基於一般大眾無法取得的資訊進行交易下注。



但也有人認為，情況其實更為複雜，一些交易員只是變得更擅長預判總統的行動。



以下是其中五個最引人注目的例子。



2026年3月9日：“戰爭幾乎已經完全結束”



其中一些最大的市場波動出現在期貨市場上的石油交易。



美國和以色列對伊朗的戰爭進行到第九天時，特朗普在電話接受哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）訪問時表示，這場衝突“幾乎已經完全結束”。



18:29 GMT： 石油看跌押注激增

19:16 GMT： 特朗普表示戰爭接近完成

19:17 GMT： 石油價格暴跌25%



公眾首次得知該訪談內容，是在美東時間15:16（19:16 GMT），當時記者在X平台上發佈相關貼文。



交易員對衝突可能比預期更早結束的消息作出反應，大量拋售石油，導致油價暴跌約25%。



然而，市場數據顯示，早在記者貼文發佈前整整47分鐘（18:29 GMT），就已出現大量押注油價下跌的交易。



進行這些押注的交易員，從油價波動中賺了數百萬美元。



2026年3月23日：“徹底且完全解決敵對行動”



3月23日，在威脅要“夷平”伊朗發電廠僅兩天後，特朗普在“真相社交”（Truth Social）上發文表示，美方已和德黑蘭展開“非常良好且具建設性的對話”，並朝向“徹底且完全解決敵對行動”邁進。



這一消息讓外交觀察人士和交易員都大感意外。



10:48–10:50 GMT： 石油押注激增

11:04 GMT： 特朗普發文談總體解決方案

11:05 GMT： 油價下跌11%



股市隨即上漲，而原本正在走高的美國基準油價迅速下跌。



BBC當時報導指出，在特朗普發文前14分鐘，美國原油期貨市場出現異常的大量看跌押注。



布倫特原油也出現同樣情況。



一名石油分析師當時向BBC表示：“這些交易確實非常不尋常。”



2025年4月9日：“解放日”關稅暫停



除了中東戰爭，還有其他交易活動引發疑慮。



去年4月2日，特朗普宣佈他所稱的“解放日”（Liberation Day），對幾乎所有國家的商品徵收全面性關稅。



全球股市應聲重挫。



但是一週後，他宣佈對除中國以外的所有國家暫停徵稅90天，股市隨即暴漲。



標普500指數當天大漲9.5%，創下二戰以來最大單日漲幅之一。



18:00 BST（英國夏令時）： 交易員開始大量押注股市上漲

18:18 BST： 特朗普宣布暫停關稅

18:19 BST： 股市開始歷史性飆升



在特朗普宣佈之前，追蹤標普500的某檔基金出現異常大量的交易。



每分鐘成交合約數在英國夏令時18:00後暴增至超過1萬張，而當天較早前僅在數百張。



有交易員當天押注超過200萬美元賭股市上漲，儘管市場此前已連跌七天。這波暴漲可能為他們帶來近2000萬美元的利潤。



同週稍晚，多名美國參議院民主黨高層致函證券交易委員會（SEC），要求調查特朗普的公告是否“犧牲美國公眾利益，讓政府內部人士和朋友們獲得暴利”。



BBC詢問是否已就此事進行調查時，美國證監會一名發言人拒絕置評。



與此同時，白宮亦未回應BBC對於該報告所分析異常交易活動的置評請求。



2026年1月3日：馬杜羅被捕

2025年12月： 建立“Burdensome Mix”帳戶

2026年1月2日： 押注32000美元於馬杜羅下台

2026年1月3日： 馬杜羅被捕，帳戶獲利43.6萬美元



近來線上預測市場的迅速成長，也引起觀察人士的關注。



區塊鏈平台如Polymarket和Kalshi等，讓用戶可對天氣、棒球，甚至美國外交政策進行投注。



特朗普之子小唐納德・特朗普（Donald Trump Jr）是Polymarket投資人，也是其顧問委員，同時擔任Kalshi的策略顧問。



2025年12月，一個名為“Burdensome Mix”的帳戶在Polymarket開戶，並於年底投注馬杜羅將於2026年1月底前下台。



帳戶總共下注32500美元。



當美國特種部隊逮捕馬杜羅並推翻其政權後，該帳戶贏得43.6萬美元，隨後更名且未再有任何下注。



2026年2月28日：空襲伊朗

2026年2月： 六個Polymarket帳戶建立

2月28日： 帳戶合計獲利120萬美元

區塊鏈分析平台Bubblemaps指出，2月有六個新帳戶在Polymarket上押注美國將於28日前空襲伊朗。



當特朗普在當天凌晨證實空襲後，這些帳戶總共獲利120萬美元。



其中五個帳戶隨後未再交易；有一個帳戶之後又準確押注4月7日前美伊停火，再賺進16.3萬美元。



Polymarket表示，其“維持最高市場誠信標準”，並主動與監管機構及執法單位合作。



今年3月，Polymarket和Kalshi均宣佈新規以打擊內幕交易。



美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管預測市場，其主席表示對詐欺與內幕交易“零容忍”。



白宮上月亦向員工發出內部電郵，警告不得利用內部資訊進行預測市場下注。



白宮發言人戴維斯・英格爾（Davis Ingle）當時向BBC表示，任何在缺乏證據的情況下，暗示政府官員涉入此類行為的說法，都是毫無根據且不負責任的報導。



舉證困難



自1933年美國《證券法》（Securities Act）通過以來，內幕交易對多數美國人而言即屬違法行為。



相關禁令於2012年擴及美國政府官員，但至今尚未有人因此法遭到起訴。



主攻金融監管法的艾塞克法國高等商業經濟學院（ESSEC）教授保羅・烏丹（Paul Oudin）指出，相關規範在實務上極難執行。



“如果金融主管機關無法釐清資訊的來源，就不會啟動刑事起訴。”烏丹說。



BBC接觸的美國金融監管機構，皆未承認曾對任何內幕交易指控展開調查。



烏丹表示：“你可能看到某項金融商品出現龐大交易量，清楚顯示有人事先掌握了特朗普即將發表的聲明。”



“但即便如此，最終仍極有可能無人因此被起訴。”他說。