日媒：本田在中國加緊“止血”

中評社香港4月20日電／日經新聞報道，本田決定於6月暫停在中國的部分燃油車工廠的生産。在美國，由於政府改變政策，本田被迫中止純電動汽車（EV）開發，而在中國市場，因無法適應快速的EV轉型，銷量低迷的問題日益嚴重。



此次決定停産的是本田與中國廣州汽車集團合資成立的廣汽本田的黃埔工廠（位於廣東省廣州市）。該工廠於1999年投産，目前主要生産轎車“型格”（Integra）和SUV“ZR-V”等燃油車。



本田在中國共擁有6個整車工廠。現在的年産能為燃油車96萬輛、EV為24萬輛，共計120萬輛。本次決定停産的工廠的年産能為24萬輛，佔總産能的2成。



本田與東風汽車集團的合資工廠也考慮實施部分停産，其燃油車産能或將縮減近一半。本田將通過削減産能加快“止血”。



在中國市場上，EV和插電式混合動力車（PHV）的銷量已接近過半，燃油車需求持續萎縮。本田2025年的在華産量為68萬輛，同比下滑16%，比2020年峰值時期減少約6成。在華銷量為64萬輛，同比下滑24%，僅為峰值時期的約4成。



面對銷量下滑，本田已持續推進産能削減。2024年至2025年，其在廣州已關停年産能共計為29萬輛的兩座工廠。2024年，在湖北武漢市，年産能24萬輛的工廠也已停産。



在當地為本田供應零部件的廠商相關人士表示：“我方”産能也已從峰值減半才勉強維持盈利，若産能再降，經營將難以為繼”。



在中國市場上，豐田、日産也受到比亞迪等本土品牌衝擊，銷量出現下滑。但豐田與日産已通過與在華合資企業聯手推出新款EV，逐步穩住市場根基。



2025年，本田在華銷量被日産超越。本田的EV不僅售價偏高，自動駕駛功能、內飾配置等也不符合中國消費者的需求，若得不到改善，可能陷入日系車企中“獨自落敗”的局面。