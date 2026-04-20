韓統一部長：政策介紹被指泄密 目的令人質疑

中評社香港4月20日電／韓聯社報道，南韓統一部長官鄭東泳20日表示，美方因他日前談及朝鮮核設施所在地而部分限制與韓方情報共用，令人遺憾。他強調，當時只是為表達朝核問題的嚴重性而介紹相關政策，卻被誤解為洩露情報，有關方有何意圖令人質疑。



鄭東泳當天在中央政府首爾辦公樓會見媒體記者時作如上表述。他重申，美國智庫科學與國際安全研究所（ISIS）報告和南韓媒體報道均曾指出朝鮮龜城設有核設施，相關內容是早已公開的資訊。他補充道，他在去年7月14日出席人事聽證會時也提過龜城，當時並未受到指責，然而有關方卻在時過9個月後拿龜城說事，其意圖十分可疑，令人詫異。



鄭東泳表示，希望各方能從維護國家利益的角度出發看待相關問題。在中東戰爭導致我國安全形勢愈發嚴峻的情況下，部分人士大肆渲染韓美關係惡化，令人擔憂。



就美國限制與韓共用情報的問題，鄭東泳說，美方在過去也曾採取過類似舉措，希望韓美通過對話溝通圓滿解決相關問題。



鄭東泳于上月6日出席國會外交統一委員會全體會議時說，據國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾·格羅西的報告，除寧邊和龜城外，朝鮮還在平壤附近的降仙設有核設施。但格羅西的報告中只提及寧邊和降仙。這是南韓政府高官首次在公開場合上提及龜城設有鈾濃縮設施，備受關注。