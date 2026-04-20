朝再射集束彈頭導彈 韓關注軍長級大舉觀摩

中評社香港4月20日電／韓聯社報導，朝鮮日前再次進行搭載集束戰鬥部（彈頭）的短程彈道導彈試射，彰顯對韓威脅力量。南韓政府關注朝軍前沿部隊軍長級指揮官大舉觀摩試射。



據朝中社20日報導，朝鮮導彈總局前一天進行改良版短程地對地彈道導彈“火星炮-11丁”型戰鬥部威力評估試驗，國務委員會委員長金正恩攜女兒金主愛（音）觀摩試射。



報導稱，此次試射旨在確認被搭載于戰術彈道導彈的集束戰鬥部和破片地雷戰鬥部的特點和威力。報導主張，5枚導彈朝向136公里處的目標島嶼飛行，精準打擊12.5～13公頃面積。金正恩對試射結果表示十分滿意，並評價稱，成立導彈戰鬥部專門研究組並耗時5年進行研發並非白費功夫。



據推測，“火星炮-11丁”很可能是被稱為“朝版伊斯坎德爾”的KN-23（火星炮-11甲）的縮小版或者被稱為“朝版戰術地對地制導武器”的KN-24（火星炮-11乙）的改造版。此次發射的“火星炮-11丁”可能搭載集束彈頭和破片地雷彈頭，該兩種彈頭配有子彈或金屬破片，殺傷力進一步提升。



報導稱，朝鮮勞動黨中央軍事委員會委員、黨中央委員會第一副部長金正植，導彈總局局長張昌河大將，朝鮮人民軍第一軍軍長安英煥中將，第二軍軍長朱成男中將，第四軍軍長鄭明男中將，第五軍軍長李正國中將一同觀摩。



南韓統一部發言人尹敏灝表示，政府關注朝鮮前沿部隊軍長級人物罕見地大舉陪同觀摩一事。金正恩曾在勞動黨第九次代表大會上提及增加部署火箭炮和戰術導彈，以提升對韓威懾力。有觀點指出，在美中首腦會談臨近之際，朝鮮近期接連試射導彈彰顯其武器力量，從而刷出存在感。



南韓聯合參謀本部前一天表示，朝鮮在咸鏡南道新浦一帶向韓半島東部海域發射數枚短程彈道導彈，射程約為140公里。