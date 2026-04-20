港樓市反彈　首季升5.6%超越去年全年升幅

中評社香港4月20日電／反映二手樓價的中原城市領先指數CCL首季錄得5.59%升幅，單季升幅超越2025年全年4.7%升幅。十大屋苑今年的估價升幅凌厲，當中海怡半島升幅最勁，其中一個中層單位，本月最新估算價為976萬元，比較去年底816萬元，升19.6%，冠絕十大屋苑。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，受惠於減息，以及全面撤辣政策釋放投資及非本地客需求，樓市調頭回升，升勢亦加快。中原城市領先指數CCL首季錄得5.59%升幅，一季升幅已超越2025年全年4.7%升幅。CCL最新報153.67點，較去低位134.89點，反彈近14%。積壓購買力釋放，多個新盤銷情火熱，一、二手市場同步暢旺。



參考最新“中原估算價”數據，十大屋苑今年的估價升幅凌厲，升幅最大達2成，當中港島區三大指標屋苑海怡半島、太古城及康怡花園的升幅最勁。其中，海怡半島32座中層E室，本月最新估算價為976萬元，與去年底816萬元比較，升幅19.6%，冠絕全港十大屋苑 ； 太古城太湖閣低層B室，最新估算價已升至608萬元，較去年底525萬元高出15.8%。康怡花園A座高層6室，最新估算價為1，290萬元，較去年底1，125萬元上升14.7%。九龍區四大指標屋苑新都城、黃埔花園、麗港城、美孚新邨，升幅由8%至14.4%不等。



中原樓市大數據顯示，今年首季共錄得17，006宗一、二手私人住宅買賣登記，按年大升63%，由去年同期的10，411宗躍升至十五年新高，僅次於2011年首季的24，396宗。一手市場方面，今年首季登記達5，354宗，按年升47%，創下二十二年同期新高；涉及金額更高達627億元，按年勁升102%，刷新有紀錄以來同期歷史新高。整體而言，今年首季一、二手成交金額合共達1，545億元，按年升幅近九成，並創自1996年有紀錄以來的同期次高，僅次1997年首季的1，572億元。



數據又顯示，今年一手市場大手客活躍。首季全港新盤錄得271宗大手客入市個案，按年急增1.3倍，涉及715夥，成交總額達73.3億元。大手客交易量更佔整體一手登記逾一成，創2008年後的十八年同期新高。若與撤辣前2023年首季僅15宗相比，今年首季更勁升17倍，反映政策放寬後市場迅速回暖，大手客入市意欲顯著提升，投資氣氛升溫。