香港公布新一批重點企業　多家千億巨頭

香港引進重點企業辦公室在政府總部舉行重點企業簽署儀式（中評社 盧哲攝） 香港特區政府財政司司長陳茂波（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月20日電（記者 盧哲）香港引進重點企業辦公室（引進辦）20日在政府總部舉行重點企業簽署儀式，歡迎新一批共22家重點企業落戶香港或擴展在港業務。其中多家企業屬於市值逾1000億元的“千億巨企”。



簽署儀式由香港特區政府財政司司長陳茂波主持。來自22家企業的代表與政府官員一同站上舞台，在電子屏幕簽名點燈，以示簽約儀式完成。



據瞭解，此批名單涵蓋全球十大及前二十大的醫藥企業，皆為生命與健康科技領域的領導者；同時包括先進微處理器製造、通用人工智能、智慧出行技術、全球創新電動垂直起降飛行器（eVTOL）、領先低空經濟基礎設施、數字資產託管與錢包基礎設施，以及國際知名遊戲開發等領域的業界翹楚。



其中，美國輝瑞科研製藥有限公司、市值超過5000億元的高階處理器（CPU）及加速器（DCU）製造領軍企業海光信息技術股份有限公司、全球領先的eVTOL科技創新企業峰飛航空科技、中國內地領先循環經濟產業企業轉轉集團以及滴滴、騰訊雲及騰訊光子工作室群等都榜上有名。



隨著新一批重點企業加入，引進辦至今已成功引進超過120家重點企業落戶香港。這些重點企業預計在未來數年帶來合共約730億元的投資，並創造約25000個職位，涵蓋高端科研及管理職位，為香港的產業升級及人才發展注入強大動力。



陳茂波熱烈歡迎新一批重點企業落戶香港。他在儀式上表示：“我們的重點企業正不斷豐富香港的創科生態。不少企業已與本地大學、企業及科研機構建立戰略合作，部分與本港醫院合作，把前沿科技落地應用，改善病人治療和照護；亦有企業在香港開展前沿技術的試驗，在自動駕駛、智慧金融等領域推出創新應用，以香港作為基地走向全球。”