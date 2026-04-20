重點企業談選擇香港：看好聯繫及創科優勢

香港引進重點企業辦公室在政府總部舉行重點企業簽署儀式（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月20日電（記者 盧哲）香港引進重點企業辦公室（引進辦）20日在政府總部舉行重點企業簽署儀式，歡迎新一批共22家重點企業落戶香港或擴展在港業務。多家重點企業代表接受中評社訪問時表示，選擇香港是看好香港背靠祖國聯通世界的“超級聯繫人”優勢，同時也堅定看好香港作為創科樞紐發展的無限潛力。



此批名單中，多家企業屬於市值逾1000億元的“千億巨企”，名單涵蓋全球十大及前二十大的醫藥企業，皆為生命與健康科技領域的領導者；同時包括先進微處理器製造、通用人工智能、智慧出行技術、全球創新電動垂直起降飛行器（eVTOL）、領先低空經濟基礎設施、數字資產託管與錢包基礎設施，以及國際知名遊戲開發等領域的業界翹楚。



騰訊雲，是騰訊集團傾力打造的雲計算品牌，面向全世界各個國家和地區的政府機構、企業組織和個人開發者，提供全球領先的雲計算、大數據、人工智能等技術產品與服務。騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生表示，騰訊雲扎根香港多年，始終致力於成為企業數字化轉型的核心引擎。“我們在香港不僅部署了全球領先的雲計算基礎設施，更全面落地了前沿的 AI 能力與行業解決方案。通過這些創新科技，我們正在全力幫助香港的金融、零售、公共服務等千行百業實現智能化升級，在數字經濟時代提升整體的核心競爭力。”



湯道生強調，堅定看好香港作為國際創科中心的無限潛力。“香港擁有自由開放的國際化營商環境、世界級的金融體系，以及具有全球化視野的科技人才儲備。對騰訊雲而言，這裡是連接中國與全球市場的‘超級樞紐’，也是推進數字化、深化 AI 落地應用的理想舞台，非常榮幸成為引進辦的重點企業夥伴。未來，騰訊雲將持續加大在港的科技研發與產業投入，把最前沿的雲計算、AI 成果轉化成實體經濟的生產力，與香港各界共同建設充滿活力的創科新生態。”



“我們非常榮幸能夠成為新一批重點企業。” 全球領先的 B2B 支付與財資管理平台尋匯SUNRATE聯合創始人兼 CEO Paul Meng對中評社記者表示，“這不僅是對尋匯技術實力與全球業務的認可，更是我們立足香港、服務全球的關鍵一步。香港是尋匯全球化戰略的天然支點——從這裡，我們可以高效連接內地與全球市場，支持企業客戶在全球190 多個國家和地區展業，實踐深耕智慧金融、服務全球的願景。”