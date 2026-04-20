外交部4月20日例行記者會全文

中評社北京4月20日電／2026年4月20日外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會：



總台央視記者：今年4月27日至5月22日將召開《不擴散核武器條約》第十一次審議大會，請問中方是否將提交履約國家報告？對審議大會有什麼期待？



郭嘉昆：4月17日，中國政府向《不擴散核武器條約》第十一次審議大會提交履約國家報告。這是中方採取的最新自願透明舉措，旨在增進互信，為審議大會營造良好氛圍。



報告重申了中國高度負責、連貫透明的核政策。中國堅持自衛防禦核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不參加核軍備競賽，為世界注入了穩定性和確定性。



中方堅定維護《不擴散核武器條約》的權威性和有效性。報告強調，各方應重申堅持“維護全球戰略穩定”“各國安全不受減損”原則，循序漸進推進核裁軍；呼籲締結“互不首先使用核武器條約”，在自願基礎上討論核透明、減少核風險問題，切實防止核戰爭；通過政治外交手段和平解決地區核問題，切實保障發展中國家和平利用核能的權利。



中方高度關切《不擴散核武器條約》面臨的挑戰。報告認為，審議大會應敦促美國履行核裁軍特殊、優先責任；糾正武力攻擊無核武器締約國和平核設施行為；停止基於“核共享”等安排打造核聯盟，採取措施遏制日本等國家尋求自主擁核消極動向；穩妥解決美英澳核潛艇合作帶來的核擴散風險等。



中國將以建設性姿態參與《不擴散核武器條約》審議大會，同各方一道，共同維護國際核不擴散體系權威性和有效性，維護世界和平、促進全球戰略穩定。



中阿衛視記者：3.6萬日本民眾19日下午在國會周圍集會，強烈抗議高市早苗政府的修憲企圖，抗議者們手舉寫有“反對戰爭”“不許破壞憲法第九條”“高市下台”等字樣的標語，呼籲守護和平憲法。發言人對此有何評論？



郭嘉昆：我們也注意到日本修憲動向在日本國內、亞洲鄰國和國際社會已引起越來越多的質疑和反對。日本軍國主義曾對中國和亞洲各國人民犯下殘暴罪行，也給日本人民帶來深重災難。正因如此，日本修憲問題事關戰後國際秩序和日本走向，一直受到國際社會和亞洲鄰國高度關注。然而，日方至今未能深刻徹底反思侵略歷史，一些勢力還妄圖美化、洗白侵略罪行，推動日本加速“再軍事化”，導致“新型軍國主義”成勢為患，威脅地區和平穩定。國際社會對此應當高度警惕。



防止軍國主義陰魂復活，是日本應盡的義務，也是包括中國在內國際社會的堅定意志。我們敦促日方汲取歷史教訓，恪守國際義務，堅持走和平發展道路。



路透社記者：美國扣押了一艘自中國出發的伊朗貨輪，伊朗表示將對“美軍的武裝海盜行徑”進行報復，不會參加第二輪談判，而伊美停火安排將於明天到期。中方對美方扣押船衹有何評論？貨輪裝載了什麼物品？對停火安排面臨破裂有何評論？



郭嘉昆：關於你提到的第一個問題，霍爾木茲海峽局勢敏感複雜。我們對美方強制截停有關船只表示關切，希望有關方以負責任的態度恪守停火約定，避免激化矛盾、加劇局勢緊張，為海峽通行恢復正常提供必要條件。



關於第二個問題，當前地區局勢正處在戰和轉換的關鍵階段，和平窗口既已打開，就應為盡早結束戰爭創造有利條件。中方支持相關方繼續保持停火和談判勢頭，將本著習近平主席四點主張精神，繼續推動局勢緩和，為最終實現中東地區持久和平穩定發揮建設性作用。



中阿衛視記者：近日，伊朗軍方在霍爾木茲海峽對懸掛印度國旗的船只開火，引發對海上安全的擔憂。中方如何看待該升級事態？將採取哪些措施保障自身在該海峽的航運和能源利益？



郭嘉昆：剛才我已經就海峽問題表明了中方立場。我們想再次強調，霍爾木茲海峽是國際通行海峽，保持海峽通行暢通，符合地區國家和國際社會共同利益。中方希望各方共同避免海峽局勢進一步惡化，願同國際社會一道，為推動緩局降溫繼續作出應有的努力。



法新社記者：美國和菲律賓今天起在菲開展年度軍演，約一萬名美軍士兵參與，日本自衛隊也將參加。考慮到中國同菲律賓和日本關係近來較為緊張，請問中方對此次軍演持何立場？



郭嘉昆：單邊主義和軍事霸凌已經給世界帶來深重災難。亞太地區最需要的是和平安寧，最不需要的是引入外部力量製造分裂對抗。國與國之間開展軍事安全合作，不應該損害地區國家間的相互理解與信任，不應該破壞地區和平與穩定，不應該針對第三方或損害第三方利益。我們想提醒有關國家，一味在安全上相互捆綁，只會引火燒身、反噬自身。



印度報業托拉斯記者：發言人剛才就美軍在霍爾木茲海峽對船只開火表示關切，而伊朗對經過海峽的印度船只開火。一名伊朗高級指揮官接受採訪稱，伊朗不會放棄對霍爾木茲海峽的控制權。鑒於該海峽是國際水道，伊方行為對中國乃至國際社會都將造成影響。中方對此怎麼看？尤其是對伊朗向印度船只開火有何評論？



郭嘉昆：我剛才回答了相關問題。霍爾木茲海峽是國際通行海峽，維護這一地區的和平穩定與暢通，符合地區國家和國際社會共同利益。我們希望相關方以負責任的態度恪守停火約定，避免激化矛盾、加劇局勢緊張，為海峽通行恢復正常提供必要條件。



中阿衛視記者：4月19日，2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松舉行，現場出席的外國記者特別多，對機器人產業發展感到震驚並予以高度評價。發言人對此有何評論？



郭嘉昆：在座很多媒體和記者朋友到現場進行了採訪。通過大家的報導，這場別開生面的賽事引發了越來越多的關注。對比去年，今年參賽的人形機器人取得了長足的進步，這是中國科技創新和新質生產力發展的一個縮影。



在人工智能領域，我們一貫堅持開放、包容、普惠、向善。中方將繼續致力於國際合作，讓科技創新成果賦能共同發展，造福各國人民。



路透社記者：上周，日本自衛隊“雷”號驅逐艦過航台灣海峽前往參加“肩並肩”年度軍演。中方對日方今年積極參與該軍演有何評論？



郭嘉昆：關於日本自衛隊艦艇過航台灣海峽事，中方已經表明了嚴正立場。關於你提到的問題，我們想強調，二戰時日本曾對包括菲律賓在內的東南亞國家進行侵略和殖民統治，負有嚴重歷史罪責。日本應該認真反省侵略歷史，在軍事安全領域謹言慎行，而不是到處炫耀武力、破壞地區穩定。