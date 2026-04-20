分局長人潮夜市測試辣椒水？媒體人直呼違背常識

中評社北京4月20日電／民眾黨前主席柯文哲近日到台中逢甲夜市造勢，報案稱“被亂噴辣椒水”，但警方調查結果竟是轄區第六警分局長周俊銘朝地面試噴辣椒水時，遭風吹飄散導致，引發質疑。媒體人指出4波噴灑時間地點，直呼違背常識，怎麼會在人多的地方測辣椒水？



中時新聞網報道，媒體人樊啓明今(20日)發文質疑，柯文哲逢甲夜市辣椒水事件，現在歸咎原因是“分局長誤噴”，只是這“不小心地按”，在“不同時間、不同地點”，竟然分“4次”？



樊啓明秀地圖指出案發的時間、位置：第一波噴灑為19時47分50秒，地點在文華路91-3號；第二波噴灑為20時14分13秒，地點在文華路71號；第三波噴灑為20時46分39秒，地點在文華路77-1號；第四波噴灑為20時47分56秒，地點在文華路85-2號。



媒體人謝寒冰發文直呼：柯文哲疑似遭噴辣椒水事件，竟是分局長測試惹禍？分局長？在人潮洶湧的夜市測試辣椒水？還測試好幾次？“台灣是什麼奇幻結界嗎？為什麼老是有這種違背常識的事情發生？”



5.1萬追蹤的粉專“觸極者”做圖提到，此事被綠營側翼開嗆“民眾黨、小草自導自演”，粉專質疑：選在人多的夜市測試辣椒水？



網友表示“身為警察可以沿路誤噴4次？笑死，這理由敢說我還不敢聽”、“夜市加辣很常見呀”、“穿便衣拿辣椒水在手上噴是什麼意思？使用警械不用穿著制服？警械使用條例第1條要不要看一下”、“聽說是找不到兇手”、“連分局長都來背鍋，看來噴辣椒水的人有黨證，來頭不小”、“我是台中市警察局第六分局退休警員，六分局是繁榮度最大，最優秀的警察人員才有資格被上級挑選進入，何況是分局長，也是最服從長官的高階警官，會在重要場合犯下低級錯誤？真的不可思議，除非另有隱情”。