陳茂波：重點企業強化香港創新生態　是雙贏

香港特區政府財政司司長陳茂波主持簽署儀式並致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月20日電（記者 盧哲）香港引進重點企業辦公室（引進辦）20日在政府總部舉行重點企業簽署儀式，歡迎新一批共22家重點企業落戶香港或擴展在港業務。香港特區政府財政司司長陳茂波主持簽署儀式並致辭，他指出，除了實質效益，重點企業夥伴亦有助強化香港的創新生態系統，對香港和企業而言是雙贏。



陳茂波熱烈歡迎新一批22家重點企業落戶香港。他用英文致辭時介紹，今天加入的22家企業來自不同地區和行業，包括世界領先的製藥公司，以及人工智能、金融科技、先進製造及文化創意產業的先驅。它們來自中國內地，以及亞洲、歐洲、美洲和非洲各地。



“這批新企業將進一步壯大我們不斷擴展的重點企業社群。合共124家企業預計將帶來730億港元的投資，並創造約25000個就業職位，其中許多是研發及管理方面的高價值職位。”陳茂波說，早前批次的企業已開始發揮實質影響。約75%的企業已經或正在香港設立全球或地區總部。接近90%的企業已經或即將在香港設立研發中心。它們合共佔用超過260萬平方呎的商業及工業樓面空間。不少企業亦選擇落戶北部都會區及河套香港園區，善用鄰近深圳及更廣泛的粵港澳大灣區所帶來的協同效應。



陳茂波表示，除了實質效益，重點企業夥伴亦有助強化香港的創新生態系統。“許多企業已與本地大學、企業及研究機構建立合作關係。有些與本地醫院合作，應用先進技術改善對本地病人的護理。有些則以香港為平台，試行自動駕駛及金融科技方案等尖端應用，繼而將其推向國際市場。”



“這對香港和企業而言，顯然是雙贏。”陳茂波強調，一方面，它們帶來投資、創造就業及推動創新，造福社會；另一方面，香港為它們提供平台、連繫網絡、資金、人才及專業支援，助力它們拓展國際業務並實現最大潛能。



陳茂波強調，展望未來，香港仍將堅定不移地引進更多重點企業。在日益複雜的全球環境下，我國繼續實現穩健及可持續的增長。“十五五”規劃綱要強調建設現代化產業體系，並推進高水平雙向開放。其核心是鼓勵更多內地企業“走出去”，同時歡迎國際企業進入中國市場。香港決心在此過程中發揮關鍵作用，既作為“超級聯繫人”，也作為“超級增值人”。“我們這座城市匯聚了資金、人才、科技、數據及創意。重點企業將在此發現無限機遇。”