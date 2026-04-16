朱磊：民進黨阻兩岸直航恢復　是自殺式攻擊

資深台灣問題專家、福耀科技大學數字經濟與管理學院教授朱磊（中評社 資料圖） 中評社北京4月21日電（記者 陳思遠）大陸日前出台十項惠台措施，提出“推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化”，並已透過兩岸“民航小兩會”致函台方，陸委會則以“沒有回頭客”等為由拒絕。資深台灣問題專家朱磊教授接受中評社採訪時表示，當前兩岸客運直航需求旺盛且迫切，如果民進黨當局執意全面阻擋十項惠台措施，無異於在政治上進行“自殺式”攻擊，當“顧腹肚”成為問題時，民進黨意識形態的大旗將難以維持。



朱磊，福耀科技大學數字經濟與管理學院教授。澳大利亞悉尼大學訪問學者。歷任中國社會科學院研究室主任、研究員，南開大學教授、博士生導師，閩南師範大學教授，廈門大學研究員，著有《台灣產業概述》、《台灣產業與金融研究》等著作。



談及當前兩岸客運直航需求狀況，朱磊認為“旺盛且迫切”。一是旅客量持續增長。2025年，乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客已超過578萬人次。進入2026年，這一增長勢頭依然強勁，第一季度兩岸運送旅客達146.72萬人次，同比大幅增長19.19%。二是客座率居高不下，目前兩岸航線的平均客座率持續保持在80%以上。



朱磊進一步表示，台灣旅遊業界普遍反映，現有的直航航點已無法滿足需求。許多台灣民眾希望前往的烏魯木齊、西安、昆明等熱門旅遊城市，因無直航而需要輾轉中轉，非常不便。有旅行社甚至表示，機位非常緊張，代訂業務已經排到了今年9月至10月。航空業者也呼籲減少政策限制，讓市場機制發揮作用。



從民眾需求看，朱磊說，隨著大陸方面不斷釋放善意，台胞赴大陸旅遊、探親、經商的熱情持續升溫。國家移民管理局數據顯示，2026年第一季度，台胞入境大陸人次同比上升27.6%，“小三通”船票一票難求的景象，正是這種向往的真實寫照。



儘管需求旺盛，但當前的兩岸直航運力與疫情前相比，仍有巨大差距，嚴重影響了兩岸同胞的正常往來。朱磊介紹，2020年前高峰時大陸有61個兩岸直航航點，每周航班最高890班。而現在只開通14個城市的15個航點，每周300餘班航班，恢復不足四成。



“無論是從客觀數據、業界反饋還是民眾意願來看，全面恢復兩岸空中客運直航的市場基礎和社會基礎都非常堅實。”朱磊強調，陸委會拋出的“無需求論”和“虧損論”完全經不起推敲。