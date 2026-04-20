日自衛隊正式參加美菲肩並肩演習 將派千四人

中評社香港4月20日電／共同社報導，菲律賓軍方20日啟動了在該國周邊與美軍定期舉行的“肩並肩”大型聯合演習。自2012年起一直以觀察員身份參與的日本自衛隊今年首次正式參演，預計將派遣約1400名人員，並開展實彈射擊訓練。演習期間還將在南海舉行多國聯合演習。



在菲律賓首都馬尼拉舉行的開幕式後的記者會上，美國海軍陸戰隊的中將沃特曼稱：“日本的參與非常令人欣喜。”日本防衛省統合幕僚監部的一等陸佐樋口毅也在另一場記者會上表示，希望通過演習“進一步加深與參與國的相互理解”。



法國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭也參加此次演習。預計到5月8日演習結束為止，7國將總共出動約1.7萬人。



據菲軍方介紹，自衛隊在演習期間將以廢棄船隻為標靶進行88式陸基反艦導彈發射訓練。日本防衛相小泉進次郎正在為前往現場觀摩進行協調。



自衛隊以往僅參加人道主義支援等訓練，但去年生效的日菲《互惠准入協定》（RAA）為武器彈藥的攜帶提供了便利。



統合幕僚監部14日宣佈，為參加此次演習，將派遣護衛艦“伊勢”號、“雷”號及大型運輸艦“下北”號等艦艇。中國方面稱，“雷”號於17日穿越台灣海峽，指責此舉是“蓄意挑釁”。



針對中國，日美菲近年來加強了防務合作。今年2月下旬，三國曾在台灣與菲律賓之間的巴士海峽附近舉行聯合演習。