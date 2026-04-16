周小柯：兩岸航線客座率超8成　何以虧損？

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社 資料圖） 中評社北京4月21日電（記者 陳思遠）中央台辦12日受權發布十項惠台措施，民進黨當局拒絕全面恢復兩岸客運直航。對此，北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社記者採訪時反問道，目前兩岸航線的平均客座率超80%，這在業內意味著需求旺盛、盈利基礎堅實，民進黨當局何以代航空公司得出“會虧損”的結論？



他指出，從過往經驗和島內政治現實看，與民生關係密切的政策和議題向來牽動島內選舉，如果民進黨當局繼續杯葛十項惠台措施，藍綠陣營圍繞推進和反對這十項措施的較量會對島內選情產生影響，有很大機會動搖民進黨的票倉。



周小柯指出，兩岸客運直航需求與兩岸人員往來密切相關，近年來均呈現快速的恢復性增長態勢。疫情防控平穩轉段的2023年兩岸人員往來迅速恢復至大約300萬人次，2024年和2025年分別進一步增長至440.5萬人次和544.95萬人次，同比分別增長53.8%和23.6%。今年第一季度‌，台胞入境大陸人次同比上升‌27.6%‌，延續了快速增長態勢。



他表示，兩岸人員往來的持續快速增長，奠定了兩岸客運直航需求的同步持續快速增長態勢。2025年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客（含大陸籍旅客、台灣籍旅客、港澳籍旅客、外籍旅客）達578.28萬人次，同比增長11.65%；今年第一季度乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客為146.72萬人次，同比增長19.19%。



周小柯表示，台陸委會所宣稱的“沒有需求”、“航空公司會虧損”等是並不成立的表層原因，目的在於混淆視聽，妄圖以假亂真，卻恰恰暴露出民進黨當局“欲加之罪何患無辭”的蠻橫行事風格。



周小柯說，乘坐空中客運直航航班往來兩岸旅客數的快速增長，體現的即是日益增長的市場需求。當前的問題是現有運力有限，難以滿足持續增長的出行需求。目前兩岸航線的平均客座率超80%，這在業內意味著需求旺盛、盈利基礎堅實，民進黨當局何以代航空公司得出“會虧損”的結論？



他認為，民進黨當局拒絕恢復兩岸客運直航，直接原因在於其不願意看到國共兩黨通過加強交流對話為兩岸同胞謀福祉的局面，不願意看到中國國民黨通過訪問大陸獲得更多的島內民眾支持。更深層次的原因在於其頑固的“台獨”立場，因害怕而極力限制阻撓兩岸交流，包括刻意阻撓兩岸人員往來，以及“條件反射”式抹黑兩岸交流成果。

