快評：日艦四次闖台海　中方有必要升級反制

解放軍公布日本驅逐艦通過台灣海峽畫面。（翻攝央視） 中評社快評／解放軍東部戰區19日組織133號艦艇編隊穿越琉球群島南部海域的橫當水道、赴西太平洋海域演訓。此前一日，東部戰區在東海相關海空域組織海空兵力開展聯合戰備巡航。上述軍事行動是對日艦穿越台灣海峽的強力、快速回應，十分及時、必要。



4月17日，在“馬關條約”簽訂131周年的日子，日本海上自衛隊一艘“雷”號驅逐艦過航台灣海峽。這是去年10月日本首相高市早苗上台以來的首次，也是日本海上自衛隊艦艇一年半來第四次穿越台灣海峽，前三次分別在2024年9月、2025年2月和2025年6月。



日艦在“馬關條約”簽訂日闖入台海，性質惡劣，事件迅速登上微博熱搜，引發廣泛關注。中國網民群情激憤，要求對日採取強力反制行動，直接亮劍，讓日本的挑釁行動付出代價，得不償失。



東部戰區在東海相關海空域組織海空兵力開展聯合戰備巡航、艦艇編隊穿越橫當水道，具有特殊意義，它不只是中方反制的升級，而且會是針對日方挑釁，進行常態化軍事行動的開始。



中方的反制還在進行，是否繼續升級，視日方的反應。中國絕不允許歷史重演，絕不給“武力介入台海”留下任何戰略模糊空間。中方已通過針對性的軍事行動對日本右翼勢力發出嚴重警告，若日方一再挑釁，中方多軍兵種聯合行動就會走向常態化。