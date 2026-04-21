特朗普稱新一輪談判將開始　伊尚未決定參加

特朗普（資料圖片） 中評社香港4月21日電／美國總統特朗普20日稱，美國和伊朗兩周停火將於“華盛頓時間22日晚”到期，美副總統萬斯將前往巴基斯坦，新一輪談判定於21日開始。伊朗外交部發表聲明說，伊方將綜合評估各方面因素，決定下一步行動方向。據伊朗媒體報導，伊方不參加新一輪談判的決定尚未改變。



特朗普20日接受彭博社記者電話採訪時說，如果美伊臨時停火到期前雙方不能達成協議，延長停火期限“極不可能”。他同時稱，美方“不會倉促達成一項糟糕的協議。我們有的是時間”。協議達成前，不會停止對伊朗的海上封鎖。被問及如果沒有達成協議是否會立即恢復對伊朗的軍事行動，特朗普說：“如果沒有達成協議，我當然預計會這樣。”



據《紐約時報》以兩名伊朗官員為消息源報導稱，伊朗代表團計劃21日前往伊斯蘭堡，與美國進行談判。如果萬斯出席談判，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫也將出席。



伊朗外長阿拉格齊20日與巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話時指出，美國持續挑釁和違反停火協議的行為，尤其是針對伊朗商船的威脅和行動，以及前後矛盾的立場及威脅性言論，是推動外交進程的主要障礙。



新華社報導，阿拉格齊當天還同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。他表示，伊朗將密切關注相關動向，在維護國家利益和安全基礎上作出必要決策。拉夫羅夫表示，俄方再次強調，須在經巴基斯坦方面協調、各方先前贊同並已公佈的條件下保持停火，並指出要繼續付出外交努力，防止局勢失控升級乃至武裝對抗再起。



據伊朗媒體報導，伊朗是否參加談判，取決於某些先決條件是否滿足。美國對伊朗持續實施海上封鎖是當前談判一個關鍵障礙，該問題已由巴基斯坦方面同美方溝通，巴方表示當天已同特朗普討論該問題。



報導說，美方還提出其他過分要求，使得談判前景不明朗。伊朗代表團認為，除非美方以務實態度看待問題，並摒棄導致其在軍事領域慘敗的誤判，否則談判純屬浪費時間。伊朗不會與美國一同陷入這種徒勞無功的境地。



伊朗總統佩澤希齊揚當天在社交媒體上發文說，信守承諾是開展有意義對話的基礎。美國官員近日不具建設性且自相矛盾的態度傳遞出一個信息：他們企圖迫使伊朗屈服，但伊朗人民絕不屈服於脅迫。卡利巴夫晚些時候在社媒發文表示，特朗普試圖通過封鎖和違反停火協議，將談判桌變成“投降桌”，或者為再度煽動戰爭尋找借口，但伊朗不接受脅迫。



伊朗最高領袖穆傑塔巴的社媒賬號20日發佈消息，重申伊方三項基本立場，即伊朗將追究對其發動襲擊的責任方並要求賠償戰事造成的損失，推動霍爾木茲海峽的管理進入新階段，同時絕不放棄其正當權利並將本地區所有“抵抗陣線”視為統一整體。