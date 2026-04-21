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以軍稱將繼續在黎巴嫩南部駐扎
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2026-04-21 09:11:32
當地時間4月18日，黎巴嫩南部
中評社北京4月21日電／當地時間4月20日，以色列國防軍發言人稱，在停火協議期間，以色列國防軍繼續在黎巴嫩南部地區駐扎，以應對真主黨方面的活動。以軍提醒黎巴嫩南部地區的居民，在另行通知之前，不要穿越指定路線向南移動，不要靠近利塔尼河及周邊地區。
當天，有消息人士稱，以軍計劃在黎巴嫩南部地區建立20個軍事據點。
來源：央視新聞客戶端
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