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中國海軍某支隊組織海上訓練
http://www.CRNTT.com   2026-04-21 09:08:33
圖為艦艇編隊航行。
　　中評社北京4月21日電／春日，中國海軍某支隊組織海上訓練。

　　來源：解放軍報

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