俄空天軍轟炸機完成波羅的海計劃飛行

中評社北京4月21日電／據俄羅斯國防部20日通報，俄空天軍圖-22M3遠程轟炸機在波羅的海中立水域上空完成計劃飛行，時長超過4小時，由蘇-35戰機機組護航。



俄遠程航空兵機組定期在北極、北大西洋、太平洋、波羅的海和黑海中立水域上空執行任務。俄國防部強調，所有飛行均嚴格遵守國際空域使用規則。



來源：央視新聞客戶端