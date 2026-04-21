以軍稱在黎巴嫩南部打死多名真主黨成員

中評社北京4月21日電／當地時間4月20日晚間，以色列國防軍在一份聲明中表示，以軍於當天稍早前在黎巴嫩南部的賓特朱拜勒以及利塔尼河附近地區打死多名黎真主黨成員。



以軍在聲明中稱，這些真主黨成員“違反了停火協議”並對以軍部隊構成威脅。



目前，黎巴嫩真主黨方面對此暫無回應。



當地時間17日零點，黎巴嫩與以色列啟動為期10天的停火。4月20日，以色列國防軍發言人稱，在停火協議期間，以色列國防軍繼續在黎巴嫩南部地區駐扎，以應對真主黨方面的活動。



來源：央視新聞客戶端