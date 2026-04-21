加拿大宣布將增加赴華直航航班　推動貿易多元

中評社香港4月21日電／加拿大宣布，將會逐步增加與中國之間的直航航班，以推動貿易多元化及加強雙邊聯繫。



香港電台報導，加拿大交通部表示，加中兩國的航空公司將會逐步增加客貨混飛的航班數量，每周貨運航班最多增至20班，兩國並將互享對方境內所有航點的通航權限。



加國交通部還說，增加對華客運和貨運航班是朝著貿易多元化目標邁出的積極一步，也能夠鞏固兩國人民之間的緊密聯繫。