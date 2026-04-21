衛星圖像顯示：以色列正在加沙擴建軍事工事

中評社北京4月21日電／據卡塔爾半島電視台網站4月19日報導，美國提出了重建加沙南部城市拉法的計劃，這座城市已在以色列兩年的轟炸中被夷為平地。該計劃被吹捧為美以關於戰後加沙願景的核心項目，但衛星圖像顯示，這一項目尚未啟動便已陷入停滯。



半島電視台數字調查部對行星實驗室公司與“哨兵中心”衛星圖像的分析顯示，以色列軍事工事正以迅猛勢頭在加沙全境擴張，尤以拉法地區為甚。



對2月25日至3月15日圖像的分析證實，加沙北部拜特哈嫩與南部拉法的廢墟清理工作基本停滯，而以軍正系統性地在這片滿目瘡痍的飛地構築永久性軍事存在。



民用重建工程放緩之際，軍事建設卻在加速。3月10日的衛星圖像顯示，位於加沙城戰略要地蒙塔爾山頂、加沙南部汗尤尼斯的前哨均出現大規模清場與工事修建活動。



在加沙中部，3月15日的“哨兵中心”圖像顯示，戰壕與土堤工程仍在推進。



上述發現與2025年底英國“司法鑒定建築”調查小組的調查結果一致。該機構當時確認加沙境內有48處以色列軍事據點，其中13處建於10月“停火”之後。這些據點已演變為永久性基地，配有鋪設好的道路、瞭望塔，並與以色列本土軍事網絡保持實時通信連接。



來源：參考消息網