德國海軍為在霍爾木茲海峽執行任務作準備

中評社北京4月21日電／據德國《商報》網站4月19日報導，德國海軍已經為在霍爾木茲海峽執行任務展開具體的準備工作。德國國防部長鮑里斯·皮斯托裡烏斯在德國電視一台的一檔節目中說：“我們正在進行規劃。我們在推演方案——也在考慮潛在的合作夥伴，還有如何組織這類行動。”他說，作為國防部長，自己如果沒有早就開始進行具體規劃，那就是失職。



不過皮斯托裡烏斯強調，有關行動仍處於規劃階段。他說，實施這類行動的前提條件首先是該地區實現持續停火，國際法框架得以建立，並獲得德國聯邦議院的授權，而“我們距離這些還很遠”。



他表示，德國海軍擁有豐富的掃雷經驗，“就我們的掃雷能力而言，我們在北約內部歷來是領先並且為其他國家所依靠的國家。因此，如果其他條件滿足，我們當然會發揮作用”。



皮斯托裡烏斯還說，德國海軍準備行動不是為了裝樣子，也不是為了向美國總統特朗普發出某種信號。“我們再三說過，這雖然不是我們的戰爭，但我們感受到了這場戰爭的後果。正因為如此，在維護海上自由方面，我們也肩負著一份責任。”他指出，作為世界第三大經濟體，德國在海上自由方面有著重大關切。



皮斯托裡烏斯還指出，如果美國不參與，那麼日後確保霍爾木茲海峽的安全是不可想象的。“美國人對該地區局勢的瞭解最為全面，而這正是我們所需要的。至於是參與水上行動還是水下行動，我們到時再看。”他認為，不拉美國參與“在軍事上不正確，在政治上則會發出錯誤的信號”。



來源：參考消息網