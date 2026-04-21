“詞元”重構AI時代商業生態

詞元是大模型處理信息的最小基礎單元，單個漢字、詞語、標點均可視為一個詞元。 中評社香港4月21日電／國家數據局近期正式將Token的中文譯名定為“詞元”，明確其作為智能時代的價值錨點，是連接技術供給與商業需求的“結算單位”。連日來，關於詞元的討論熱度居高不下。詞元的本質與價值究竟是什麼？它所催生的詞元經濟將帶來哪些產業影響？又有哪些風險挑戰需要高度關注、系統應對？



調用量指數級增長



經濟日報報導，詞元是大模型處理信息的最小基礎單元，單個漢字、詞語、標點均可視為一個詞元。“大模型面對的語言是全球性的，中文、英文、阿拉伯文、代碼、數學公式等內容並存。”百度千帆平台產品負責人張婷認為，詞元相當於一種通用“最大公約數”，能夠讓模型以統一方式處理所有語言和符號，成為人工智能交互的基礎計量單位。



日常使用中，詞元消耗隨處可見。讓AI寫一篇800字的作文，算上提示詞和完整輸出，大概消耗1000個至1500個詞元；讓AI分析一份10頁的合同，可能消耗5000個至10000個詞元。近年來，人工智能加速進入日常生活，很多人已經習慣用AI寫文章、查資料、做翻譯，當前主流AI平台對普通用戶均提供免費服務，大體上能夠滿足用戶日常工作生活需要。但對企業用戶和開發者而言，則需要根據詞元調用次數或實際使用量支付費用。



今年初，AI智能體工具“龍蝦”（OpenClaw）快速走紅，帶動國內多家AI平台相繼推出同類產品，詞元調用量呈現爆發式增長。在近期的國新辦新聞發布會上，國家數據局局長劉烈宏介紹，截至今年3月，我國日均詞元調用量已經超過140萬億，相比2024年初的1000億增長了1000多倍，相比2025年底的100萬億，短短三個月再度增長40%以上。



詞元調用量的跨越式增長，直觀反映出我國人工智能產業發展進入快速增長期，應用場景不斷深化，產業競爭力顯著增強。在賽迪顧問人工智能與大數據研究中心分析師白潤軒看來，詞元調用量激增主要來自三方面驅動：一是模型能力顯著提升，如豆包視頻生成模型Seedance 2.0，生成1分鐘視頻需消耗超100萬個詞元；二是應用形態升級，從簡單問答轉向智能體時代，任務規劃、工具調用等長上下文交互大幅增加詞元消耗；三是商業化落地加速，千行百業加速AI應用，推動詞元調用量指數級增長。



詞元調用量激增叠加硬件成本上漲等因素，也推動阿里雲、百度智能雲、騰訊雲等雲廠商在近期相繼上調AI算力等產品價格，漲幅普遍在30%左右。“市場算力需求旺盛，供給價格自然水漲船高。”工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為，雲廠商通過提供智能化服務提升了詞元定價能力，逐步擺脫對免費引流模式的依賴，推動人工智能應用進入更可持續的商業化新階段。

