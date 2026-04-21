李家超：香港首個五年規劃爭取本季諮詢公眾

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月21日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超21日表示，特區政府正緊鑼密鼓，爭取在本季度內發表香港首個五年規劃的公眾諮詢文件，廣納社會意見，並於今年內完成及公佈正式文件。



李家超當天在出席行政會議前會見傳媒表示，五年規劃對香港的經濟和社會發展具有重大意義，關係到市民、社會及國家的福祉。規劃將涵蓋未來五年香港的民生大事及社會發展，包括經濟、投資、產業、土地房屋、交通、醫療、教育、福利、就業等多個範疇，為香港帶來豐富機遇，鞏固和提升傳統優勢，開闢新興賽道，帶來經濟利益，提升市民福祉。



李家超強調五年規劃帶來的四大好處：第一，鞏固提升香港在國際金融、航運、貿易、創科等國際中心地位，加強建設國際航空樞紐，強化全球離岸人民幣業務樞紐，拓展大宗商品交易生態圈，打造國際高端人才集聚高地，並加快建設北部都會區。



第二，讓香港獲得更多國家戰略和發展帶來的機遇，包括國家經濟發展帶來的商機、國家科技能力與技術的共享、國家超大規模內需市場的潛力，以及“一帶一路”和大灣區發展帶來的人才需求、資金流動、產業發展、就業機會和個人發展空間等。



第三，進一步提升香港競爭力，推動教育發展、創科人才培養，提升科研與市場應用，促進產業多元化，推動教育、科技、人才一體化發展。



第四，清晰說明香港未來五年經濟和社會發展的策略方向和目標，凝聚社會力量，讓資源有效用到實處，提升發展速度與效率，形成社會協同效應，讓市民掌握個人發展空間與機遇，企業看准方向部署市場開拓，同時為未來發展建立共識，促進社會和諧穩定。



李家超強調，五年規劃有助香港更好融入和服務國家發展大局，有利於“一國兩制”的成功實踐，讓香港享有祖國機遇與國際機遇疊加的獨特優勢，發揮“內聯外通”的橋梁作用，推動高質量發展，讓市民共享更多發展紅利。

