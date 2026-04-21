港交所擬升級不達標IPO申請罰則

中評社香港4月21日電／港交所（00388）上月就提升上市機制競爭力建議諮詢市場，港交所上市科首次公開招股審查聯席主管劉穎向《第一財經》表示，容許所有新上市申請可透過保密形式提交，但同時建議加強懲罰。若申請材料不達標，過去僅披露保薦人名字，新建議將公開整個安排上市的專業團隊，包括律師行、會計師名稱，以增加懲罰性，提高上市申請材料質量。



大公報報導，至於審核重點，劉穎指出，會嚴格根據上市規則進行，主要涵蓋兩大範疇：一是收入、市值、公眾持股量等基本上市條件；二是評估公司是否合適來港上市，包括業務合法合規、是否存在重大依賴或業務持續性問題。



下月起降衍生產品門檻



另外，港交所昨日發布結構性產品諮詢總結，就發行價、市值等規定作出優化，將於5月起生效，現有發行人及擔保人將有12個月的過渡期。



資料顯示，《上市規則》修訂包括：衍生權證的最低發行價將由0.25元下調至0.15元，牛熊證最低發行價規定將移除；衍生權證及牛熊證發行時最低市值規定，由1000萬元下調至600萬元；除發行價及發行規模外，仿效發行的產品條款必須與既有發行完全相同。



港交所上市主管伍潔鏇表示，結構性產品是香港證券市場不可或缺的一部分，不僅為投資者提供有效的風險對沖工具，亦令市場更有活力。