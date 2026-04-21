美資基金布局香港　已組團隊租用IFC

左起：金發局行政總監董一岳、主席洪丕正、董事會成員辛葆璉及陳惠仁。(大公報) 中評社香港4月21日電／香港金融發展局（FSDC）成員近期赴美訪問，昨日返抵香港。主席洪丕正會見傳媒表示，與去年相比，美國當地投資者對於將部分資金配置到香港持更開放的態度。有見時局持續動盪，他相信資金由成熟市場轉投亞洲新興市場正在上升，這個趨勢料將維持。



大公報報導，洪丕正引述市場數據指出，港股在2025年的日均成交額近乎倍升，是海外投資者參與香港資本市場的例證之一；此外，去年大型IPO的主要基石投資者之中，不少是來自西方，當中肯定有來自美國的投資者。



在可見未來，他預期全球仍將面對混亂與動盪的格局。對於有意找尋穩定增長的企業和投資者而言，他說亞洲區保持良好增長，也是投資者多元配置資產的安全港；香港既是區內主要的國際金融中心，對投資者有吸引力。



歐美資金轉投香港成趨勢



他舉例說，近來遇見一家基金公司，該公司的業務過往只限於美國本土，最近決定在香港開設辦公室，已租用位於中環的國際金融中心（IFC），已聘請交易團隊涵蓋股票、外匯、固定收益及商品，並剛剛獲發所需牌照，準備正式營業。他說這只是冰山一角，反映不少外資有意於香港探索發展機遇。



洪丕正指出，在全球格局持續變動之際，全球財富正審慎而有序地調整其投資組合，預期投資者將部分資金由已發展市場（例如歐美）轉投新興市場的趨勢將會持續。在調整投資組合時，投資者主要從風險與回報的關係著眼；從全球增長角度看，他形容亞洲尤其香港“幾吸引”。



金發局董事會成員辛葆璉表示，在全球受多項不明朗因素困擾之下，香港憑藉多元資產類別的成熟資本市場，作為資產配置樞紐的優勢更見突出。隨著國際資金回流，以及各項“互聯互通”機制的持續擴展，正進一步推動雙向的跨境資金流動，預期香港將繼續吸引更多企業及資金進駐。



香港的財富管理業務近年迅速發展，也成為美國投資者的關注重點之一。金發局行政總監董一岳表示，當地投資者對香港家族辦公室的發展前景興趣比較大，部分原因是近年在香港上市或落戶的人工智能（AI）、生物科技等企業數目較多，為家辦提供較豐富的投資標的選擇。