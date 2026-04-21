新盤近3年半重現溢價　美聯：利好二手樓價

新盤銷情暢旺，相信有助二手樓價表現。（大公報） 中評社香港4月21日電／由於新盤銷情暢旺及庫存量減少，發展商開價更貼市。美聯集團行政總裁（住宅）暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽表示，首季一手私宅買賣錄6291宗，按年升43.8%。截至3月底，全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）跌至約17589夥，較去年1月高位約23121夥急跌近24%，促使新盤開價與二手折讓價持續收窄，首季新盤重現約0.5%的輕微“溢價”，是3年半以來首次重現，他相信有助二手樓價表現。



大公報報導，美聯物業分析師岑頌謙表示，為有效反映新興購買力及二手樓市走勢，美聯物業研究中心將較具指標性的逾70個新晉二手屋苑，按區域劃分為“十大新社區”，分別為黃竹坑、康城、將軍澳南、啟德、南昌、白石角、元朗南、元朗站、荃灣西及大圍。綜觀3月份十大新社區表現，多達9個呎價錄得升幅，其中將軍澳南平均實呎17500元，按月微漲0.6%；元朗南3月份平均實呎10735元，按月反彈11.9%，為十大新社區中升幅最多。



事實上，受惠於減息及全面撤辣，樓市升勢加快。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，反映本港主要屋苑樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報153.67點，首季急漲5.59%，已超越2025年全年4.7%升幅。



中原：次季成交有望挑戰2萬宗



中原樓市大數據顯示，今年首季共錄得17006宗一、二手私人住宅買賣登記，按年大升63%至15年同期新高，僅次於2011年首季的24396宗；總成交金額達1545億元，按年升近九成。數據反映“小陽春”威力強勁，買家憂遲買更貴，紛紛加快入市步伐。



陳永傑表示，第二季向來是樓市傳統旺季，成交量有望挑戰2萬宗水平，中原城市領先指數有機會升至160點。他指出，中東局勢動盪令人民幣避險情緒升溫，資金持續流入香港，內地客積極入市，為樓市升勢提供額外動力。