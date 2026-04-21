李家超記者會：對接“十五五”冀社會共參與

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月21日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超21日上午出席行政會議前會見傳媒並回答記者提問。李家超表示，特區政府主動對接國家“十五五”規劃，為香港制定首份五年規劃。五年規劃對香港的經濟和社會發展有重大意義，關係到所有人的福祉，希望社會各界可以共同參與。特區政府正緊鑼密鼓，爭取在本季度內發表香港首個五年規劃的公眾諮詢文件，廣納社會意見，並於今年內完成及公佈正式文件。特區政府和立法會也已成立“協同機制”。



另外，李家超還就大埔宏福苑災民上樓執拾安排、應對中東戰事令油價持續高企、部門首長責任制等問題作出回應。



以下是李家超的發言及中文答問內容：



行政長官：大家早晨。上個月，十四屆全國人大四次會議（第十四屆全國人民代表大會第四次會議）通過《十五五規劃綱要》（《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》）。這是國家未來五年經濟和社會發展的藍圖和行動綱領。我已多次表示，特區政府會主動對接國家“十五五”規劃，為香港制定首份五年規劃。五年規劃對香港的經濟和社會發展有重大意義，關係到市民和社會各界，亦關係到所有人的福祉，我希望社會各界可以共同參與。政府正密鑼緊鼓，爭取在本季內發表香港五年規劃公眾諮詢文件，廣納意見，以協助政府於今年內完成並公布首份香港五年規劃正式文件。



市民和社會各界為甚麼要關心香港五年規劃？因為五年規劃關係到未來五年香港的民生大事和社會發展，包括經濟、投資、產業、土地房屋、交通基建、醫療、教育、福利、就業等發展。



五年規劃將帶給市民和香港有甚麼好處？五年規劃將為香港帶來豐富機遇，涵蓋鞏固和提升傳統優勢，開闢新興賽道，帶來經濟利益，提升市民福祉。這些好處包括：



第一，鞏固提升香港在國際金融、航運、貿易、創科等十個國際中心地位，加強建設國際航空樞紐，強化全球離岸人民幣業務樞紐，構建大宗商品交易生態圈，打造國際高端人才集聚高地，以及加快建設北部都會區；



第二，讓香港獲得更多國家戰略和發展所帶來的機遇，包括國家經濟發展帶給香港的商機、國家科技能力和技術的共享、國家超大規模內需市場的潛力，以及“一帶一路”倡議與大灣區融合發展帶來的各種機遇，涵蓋人才需求、資金流動、產業發展、就業機會和個人發展空間等；



第三，進一步提升香港的競爭力，香港五年規劃會涵蓋教育發展、創科人才培養、提升科研和市場應用、提升產業多元建設、推動教育、科技、人才一體化發展；及



第四，香港五年規劃會清晰說明香港未來五年經濟和社會發展的策略、方向和目標。五年規劃能凝聚社會力量，讓資源有效地用到實處，提升發展速度和效率；五年規劃會形成社會協同效應，讓香港發展更有遠見，市民更能掌握個人發展空間和機遇，企業也更容易看準方向，部署市場開拓步伐；同時為未來發展建立共識，讓社會更和諧穩定。