李家超：宏福苑災民上樓執拾安排暢順有秩序　

李家超21日在出席行政會議前會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月21日電（記者 盧哲）香港大埔宏福苑受災的7座大廈居民，4月20日起分批上樓執拾物品。香港特區行政長官李家超21日表示，首日安排整體暢順有秩序。



去年底發生的香港大埔宏福苑火災造成重大人員傷亡。火災發生近5個月，七幢大廈災民獲安排自4月20日起至5月4日分批上樓執拾物品，每戶最多4人上樓，時限3小時。



李家超21日在出席行政會議前會見傳媒談到相關情況時說，宏福苑居民20日首次獲安排上樓執拾，涉及77戶共264人，整體暢順及有秩序。他說，今次的安排考慮了幾點，包括必定要安全進行，同時要體恤及關心，符合居民需要。“我看到昨日的整體部署符合這幾項原則，亦聽到有報導指居民得到幫助及貼心服務。”



李家超說，政務司副司長卓永興在首日總結時提及至少有兩項優化措施，包括會擴大上樓範圍，不會太擠迫；同時提供帳篷，讓居民毋須淋雨。李家超強調，會不斷聽市民意見，動態留意發展，有需要時會考慮更多優化安排。



李家超還提到，當局安排了超過1千名政府人員進行協助，“很多人員表現主動，亦調整了安排，例如陪伴行動較慢的人士，並一直安撫，有居民找到非常有紀念價值的物品，我對此感到安慰。”



有關宏福苑長遠居住安排，李家超重申，其中7座大廈已有收購業權方案，價錢相當合理，能照顧居民的不同需要和感受，當局期望8月底前能總結參與人數，相信“參與的居民會多，目前進展好，當局正準備相關法律文件”。另外，當局提出讓受影響家庭申請購買資助房屋，有些在6月便可推出，因此越早做決定，越早可以作出選擇，但重申尊重受影響家庭的意願。



至於未被大火波及的宏福苑宏志閣，李家超說，宏志閣沒有被燒毀，其他七棟樓宇沒有符合成本效益的維修可能性，所以對七棟大廈處理方案必然影響宏志閣。如果宏志閣大多數居民希望納入處理七座大廈方案，政府會願意商討。政府已經收集不少意見，不少人願意加入方案，政府會整合情況，然後由財政司副司長詳細分析向他匯報，再決定如何做。

