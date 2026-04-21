五一黃金周百萬內地客將至！香港嚴陣以待

陳國基昨日主持節慶安排跨部門工作小組會議。（香港文匯報） 中評社香港4月21日電／內地勞動節黃金周（5月1日至5月5日）將至，香港特區政府政務司司長陳國基昨日主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門於該段期間接待訪港旅客的預備工作。按照入境事務處估算，今年五一期間約98萬內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，較去年同期增加約7%；旅監局與業界則估算約770個旅行團入境香港，為各行各業帶來機遇。特區政府會做好接待訪港旅客預備工作，其中漁護署會透過“郊野樂行”網頁公布東壩人流資訊，並使用無人機廣播提醒遊客注意安全；西貢咸田灣等營地加派人員巡邏執法和加強清潔，以及增派人員往橋咀洲每日沿海岸線巡邏，設置教育攤位宣傳海洋保育。



香港文匯報報導，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、運輸及物流局副局長廖振新、環境及生態局副局長黃淑嫻，以及其他相關政府部門的代表出席昨日的會議。旅監局已提醒旅行代理商盡量分散入境時間，並協調景點等相關單位採取分流措施，做好人流及旅遊巴的管理工作。各個主要旅遊景點亦已制定特別方案，以應付預期增加的人流。各區民政事務處亦會密切留意區內人流，按實際情況通報相關部門加強管理。



口岸部門已減少前線人員休假，彈性調配人手加開檢查櫃枱及通道。由警務處、入境處、海關等組成的跨部門聯合指揮中心將於5月1日至5日啟動，實時監察口岸情況，並與內地口岸部門保持聯繫。保安局亦會啟動緊急事故監察及支援中心，統籌各口岸的公眾秩序，並會在有需要時協調跨部門的跟進行動，以迅速應對各種突發情況。



運輸署已聯繫公共運輸營運商加大運力，其中港鐵會於4月30日至5月5日加強東鐵線列車服務；金巴及皇巴在高峰時段班次亦將分別加密至平均約一分鐘及兩分鐘一班，同時增發跨境直巴配額。運輸署緊急事故交通協調中心將24小時運作，監察各區交通並適時發放最新交通消息。



警方加強打擊的士濫收車資拒載



特區政府對威逼購物採取零容忍態度，將嚴厲打擊違規行為。旅客可致電旅監局熱線（3698 5900）舉報或報警求助。旅監局會巡查註冊商店較多地區，警方亦會加強打擊的士濫收車資、拒載等行為，海關則會加強巡查店舖打擊不良營商手法。



“郊野樂行”網頁公布東壩人流



政府預計，到訪西貢東郊野公園一帶的遊客數量或會明顯增加，警方將在高峰時段部署交通及人流管制，運輸署已協調第9A號小巴增加班次。漁護署會透過“郊野樂行”網頁公布東壩人流資訊，並於破邊洲觀景台加裝圍欄，使用無人機廣播提醒遊客注意安全；並會在西貢咸田灣等營地加派人員巡邏執法和加強清潔，以及增派人員往橋咀洲每日沿海岸線巡邏，設置教育攤位宣傳海洋保育。



為便利旅客規劃行程，政府將加強資訊發布，香港旅發局將於Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台推出專頁，匯集內地勞動節黃金周期間的實用旅遊資訊，包括本港主要旅遊景點開放及輪候時間、公共交通及過境服務安排等詳情；同時會透過與旅行社及線上旅遊平台合作、媒體宣傳、社交媒體平台等，加強在內地推廣香港旅遊，從而吸引旅客訪港、延長逗留時間並促進消費。



市民及旅客亦可瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台“口岸通”，瞭解各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及港珠澳大橋過境穿梭巴士和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士的平均輪候時間等。天文台預料黃金周期間本港受熱帶氣旋影響機會較低，但可能間中受暴雨影響，會盡早發布天氣資訊，提醒旅客出行前留意最新預報。