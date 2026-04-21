富權：李貞秀是否適用“王金平假處分模式”？

中評社香港4月21日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：李貞秀是否適用“王金平假處分模式”？以下為文章內容。



李貞秀遭台灣民眾黨開除黨籍失去“不分區立委”身分後，已改變原先不提訴訟的立場，於四月十九日通過直播宣佈，將依循“王金平模式”向台北地方法院提出“假處分”聲請。她主張民眾黨在開除其黨籍的過程中程式違法，且尚未收到正式的紙本通知，因此希望法院能暫停黨籍開除程式，維持其黨員及“不分區立委”資格。對此，民眾黨主席黃國昌於昨日作出正面回應，他表示他“完全不擔心”，因為李貞秀與前“立法院長”王金平的狀況完全不一樣，並強調此事交由司法處理。而民眾黨法律顧問賴苡安昨日也表示，李貞秀遭“開鍘”當天已失去“不分區立委”資格，後續行政部門動作都僅是行政作業，並非法律行為；針對李貞秀提起訴訟，民眾黨表示尊重，後續攻防就留到上法院再說。



所謂“王金平模式”，核心是在二零一三年的“馬王政爭”中，王金平遭中國國民黨開除黨籍、面臨喪失“立法院長”及“不分區立委”資格的危機時，採取的“司法保全＋政治博弈”組合策略——通過向法院聲請“假處分”這一臨時保全措施，凍結黨紀處分的執行，保住黨籍與公職身份，再借助自身深厚的政治資源展開博弈，最終在“確認黨籍存在”的訴訟中勝訴，實現絕地翻盤。



這裡的“假”不是真假的意思，而是“暫時”。這是一種法律保全程序，目的是在漫長的官司打完之前，先請求法院下令“暫時維持現狀”。王金平聲請“假處分”之目的，是希望法院下令在官司確定前，國民黨不得將他的黨籍喪失證明送交“中選會”，讓他能暫時繼續行使黨員權利（包含擔任“不分區立委”和“立法院長”）。為了聲請“假處分”，王金平需提供擔保金。當時法院裁定他需繳納九百三十八萬一千二百一十元新台幣。



二零一三年九月十三日，台北地方法院做出了關鍵裁定：准予王金平的“假處分”聲請。法院認為，如果不准許“假處分”，王金平將立即喪失“不分區立委”和“立法院長”資格，這將造成“重大且無法彌補”的損害（亦即即使是後來官司勝訴，職位也回不來了）。這紙裁定讓王金平在法律上暫時保住了黨籍，得以繼續坐在“立法院長”的位子上，與馬英九進行長期的法律攻防。國民黨對此裁定提出抗告，這場官司打了約一年半。二零一四年底國民黨在“九合一”選舉慘敗，馬英九辭去黨主席，由朱立倫接任。朱立倫上任後決定讓案件回歸制度，國民黨決定不再上訴。二零一五年四月二十三日，“最高法院”駁回國民黨的上訴，王金平黨籍存在訴訟勝訴定讞。這意味著他從頭到尾都是國民黨員，也穩穩地做完了“立委”與“立法院長”任期。



“王金平假處分案”是台灣地區政治史上一次成功的法律突圍，它利用司法程序凍結了政黨的紀律處分。這起事件不僅是台灣地區“憲政史”上的重大爭議，也確立了後來許多政治人物在面臨開除黨籍時效仿的“王金平模式”。雖然李貞秀目前試圖複製這條路，但法律界與政治觀察家普遍認為，她想要重演王金平當年的奇蹟，由於法律環境（《政黨法》）與職位重要性的不同，難度極高，甚至被民眾黨主席黃國昌形容為“痴人說夢”。這並非單純的法律技術問題，而是因為“時空背景”與“法律架構”已經發生了根本性的改變。

