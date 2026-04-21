責任制涵蓋常任秘書長？李家超：司局長負責

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月21日電（記者 盧哲）香港特區政府最快會在今年十月實施部門首長責任制。被問及責任制是否不會涵蓋常任秘書長，香港特區行政長官李家超表示，監督責任在司局長。



李家超當天在出席行政會議前會見傳媒，在回應部門首長責任制是否不會涵蓋常任秘書長的提問時，李家超說，他在設計部門首長責任制時，將司局長的政治問責與公務員的行政問責銜接，強調任何人都要對自身行為負責。



他強調，希望一個制度能達致自我經常進步，部門要自我求進，就需要部門最高領導人負責。“若有一個人不在某一調查出現問題，但司局長覺得他出現問題，也可以處理他。常任秘書長往往協助司局長制訂政策，最終要負責任是司局長。”他說，如果常秘協助司局長時不到位，便需即時問責，但相信公務員都是盡心盡力。如需要追究責任，亦會按政治問責、行政問責來處理。



李家超表示，反對故意搞針對，這是不公平的行為，強調針對的是真正出錯的問題。他說，“部門首長責任制”分為兩級，目的是當錯誤嚴重或出現特定情況，可能涉及部門首長本身時，便可啟動第二級調查。一旦啟動第二級調查，所有公務員不論職級高低，若在調查中犯錯，都會按照《公務員守則》追究責任，所有人都在調查網之內。



