【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄稱打擊烏國防設施 烏稱打擊俄煉油廠
http://www.CRNTT.com
2026-04-21 13:02:00
中評社北京4月21日電／俄羅斯國防部20日發布戰報稱，過去24小時，俄軍使用空基遠程高精度武器和無人機對烏克蘭國防工業設施和烏軍使用的交通基礎設施等發動了打擊。俄防空系統擊落烏方4枚制導航空炸彈和274架無人機。
同一天，烏克蘭武裝部隊總參謀部發布戰況信息稱，過去一天前線地區發生206次戰鬥。烏空軍、導彈部隊和炮兵對俄軍發動了打擊。烏軍20日還發布消息稱，烏軍當天凌晨對俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區一座煉油廠發動了襲擊。
來源：央視新聞客戶端
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄海軍艦艇編隊訪問湛江友好交流活動見聞
(2026-04-19 09:28:12)
中方舉行甲板招待會歡迎俄羅斯海軍
(2026-04-19 09:27:29)
烏克蘭基輔槍擊事件已致6人死亡10人傷
(2026-04-19 08:56:23)
俄就歐洲向烏供應無人機發警告
(2026-04-18 10:45:31)
俄稱對烏實施大規模報復性打擊
(2026-04-18 10:44:12)
俄海軍艦艇編隊抵達廣東湛江開始友好訪問
(2026-04-16 10:32:39)
英國計劃今年向烏克蘭提供12萬架無人機
(2026-04-16 10:27:50)
德烏正式確認戰略夥伴關係
(2026-04-16 10:26:08)