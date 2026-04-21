俄稱打擊烏國防設施　烏稱打擊俄煉油廠

中評社北京4月21日電／俄羅斯國防部20日發布戰報稱，過去24小時，俄軍使用空基遠程高精度武器和無人機對烏克蘭國防工業設施和烏軍使用的交通基礎設施等發動了打擊。俄防空系統擊落烏方4枚制導航空炸彈和274架無人機。



同一天，烏克蘭武裝部隊總參謀部發布戰況信息稱，過去一天前線地區發生206次戰鬥。烏空軍、導彈部隊和炮兵對俄軍發動了打擊。烏軍20日還發布消息稱，烏軍當天凌晨對俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區一座煉油廠發動了襲擊。



來源：央視新聞客戶端