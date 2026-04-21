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美：415名美軍在對伊朗軍事行動中受傷
http://www.CRNTT.com   2026-04-21 13:03:15
　　中評社北京4月21日電／新華社報導，據美國國防部20日公布的最新數據，自2月28日美國對伊朗發動軍事行動以來，共有415名美軍人員受傷。

　　數據顯示，在這些傷員中，271人來自陸軍，63人來自海軍，19人來自海軍陸戰隊，62人來自空軍。

　　另據美軍方統計數據，目前死亡人數仍為13人，包括6名在科威特遭伊朗襲擊死亡的軍人，1名在沙特阿拉伯受傷後不治的軍人，以及在一架美軍加油機墜毀事件中死亡的6人。

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