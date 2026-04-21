港五年規劃設協同機制　立法會：已總動員

香港特區行政長官李家超21日會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月21日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超稱，爭取在本季內發出香港首份五年規劃的公眾諮詢文件，並會與立法會成立協同機制收集意見。立法會主席李慧琼聯同兩名立法會總協調人回應表示，立法會已總動員，按各議員所屬範疇或界別及其專業知識和經驗，成立多個小組，分工合作進行專題研究及分析、匯集不同界別意見，以配合併助力特區政府制定好香港五年規劃文件。



香港特區行政長官李家超21日表示，特區政府正緊鑼密鼓，爭取在本季度內發表香港首個五年規劃的公眾諮詢文件，廣納社會意見，並於今年內完成及公佈正式文件。李家超提到，由於香港首次制定五年規劃，時間緊迫、工作量大，因此特區政府與立法會已成立協同機制，在行政主導原則下就多項發展專題進行研究及收集意見，並在公眾諮詢文件發表後協同收集社會意見。在行政主導和愛國者治港原則下，協同機制可以發揮力量，配合及助力政府的編制工作。



立法會主席李慧琼聯同兩位立法會總協調人陳振英、吳秋北隨即就相關宣布作出回應。李慧琼表示，為主動對接國家“十五五”規劃，特區政府正制定香港首份五年規劃，並在行政主導下已設立政府和立法會協同研究及意見收集機制（協同機制）。行政長官今早宣布，將爭取在本季內發出五年規劃的公眾諮詢文件，廣納意見，以助政府在今年內完成並公布五年規劃的正式文件。立法會全力支持行政長官及特區政府的相關工作。



李慧琼說，在協同機制下，行政立法發揮更好的良性互動，互相配合，增強夥伴力量。立法會已總動員，按各議員所屬範疇或界別及其專業知識和經驗，成立多個小組，分工合作進行專題研究及分析、匯集不同界別意見，以配合併助力特區政府制定好香港五年規劃文件，清晰展示香港未來五年經濟、社會、民生等多個範籌的發展目標、策略和路徑。



“香港五年規劃意義深遠，與市民息息相關。”李慧琼表示，立法會作為香港特區管治團隊重要一員，亦是最重要的民意匯集地，全力協助特區政府制定好五年規劃，義不容辭。內務委員會已成立香港主動對接國家“十五五”規劃工作小組委員會；發展事務委員會亦已設立了北部都會區發展事宜小組委員會。議員將積極聯絡社會各界，並邀請專家、業界代表、民間組織等持分者參與這個過程，凝聚各界共識，向政府建言獻策，成為政府堅實的合作夥伴。



李慧琼還提到：“正如國務院港澳辦主任夏寶龍早前指出，特區政府制定香港五年規劃，很有意義，應該突出北部都會區（北都）這個重點。立法會議員過去一個月已兩度前往北都考察，掌握最新發展情況。這將有助議員更精準到位向政府反映意見。立法會稍後會繼續實地瞭解北都其他發展。”



李慧琼強調，自己和兩位總協調人陳振英和吳秋北，及所有其他立法會議員，將繼續推動特區政府及早完成香港首份五年規劃，在行政和立法機關良性互動下，使這份為本港未來發展指明方向的藍圖，能有效對接國家“十五五”規劃，協助香港更積極融入和服務國家發展。