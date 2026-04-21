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白宮：美伊正處於達成協議的邊緣
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2026-04-21 15:42:28
中評社香港4月21日電／美國白宮新聞秘書萊維特20日晚接受美國福克斯新聞頻道採訪時稱，美國和伊朗正處於達成協議的“邊緣”。
萊維特稱，“美國從未如此接近達成一項真正好的協議”。但她並未透露有關談判現狀的任何信息。
新華社援引報導，萊維特稱，即使未能達成協議，總統特朗普依舊有多種方案，且絕不畏懼動用這些手段。此前的行動證明，特朗普並非“虛張聲勢”。
特朗普20日在接受美國媒體電話採訪時堅稱，伊朗“將會談判”。不過，伊朗方面尚未確認將派代表團赴巴基斯坦舉行美伊談判。
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