中評社香港4月21日電／工業和信息化部副部長張雲明21日表示，算力基礎設施已成為驅動人工智能發展的關鍵底座。截至3月底，中國智能算力規模達1882EFLOPS。



新華社報導，張雲明在當日舉行的國新辦新聞發布會上說，近期，工業和信息化部圍繞普惠算力賦能中小企業、算電協同等重點工作持續發力，算力產業發展呈現良好態勢。產業創新更強勁，深入實施算力強基“揭榜”行動，開展算電協同政策研究和標準制定，促進源網荷儲、綠電直連加速落地；網絡傳輸更順暢，近兩年圍繞算力樞紐建成超70條算力大通道，落實城域“毫秒用算”專項行動等。



下一步，工業和信息化部將引導算力基礎設施按需有序建設，推動綠色電力與算力協同布局，支持開展太空算力技術前瞻性研究，在全國範圍內梯次推進“毫秒用算”網絡建設，深入開展普惠算力賦能中小企業發展專項行動，探索“算力銀行”“算力超市”等創新業務。



在信息通信基礎設施方面，工業和信息化部信息通信發展司司長謝存在會上介紹，截至3月底，全國5G基站總數已達495.8萬個，全國86個城市的168個小區、工廠和園區開展萬兆光網試點部署，5G-A（5G演進網絡）已覆蓋330個城市。全國26.9萬個重點場所實現網絡深度覆蓋，5G、千兆光網已融入97個國民經濟大類中的91個。



謝存介紹，未來將進一步加強信息通信基礎設施建設，推進5G、千兆光網深度覆蓋；加快5G-A規模商用，有序開展萬兆光網試點，加快移動物聯網“萬物智聯”發展；系統布局6G、下一代互聯網等前沿技術研發，推動信息通信業與垂直行業協同創新等。