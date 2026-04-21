中國工信部：將保障產業鏈供應鏈穩定

中評社香港4月21日電／近期存儲器價格上漲引發手機終端產品價格調整，受到各界廣泛關注。針對這一問題，中國工業和信息化部將多措並舉支持存儲器產業發展，保障產業鏈供應鏈穩定。



在4月21日舉行的國新辦新聞發佈會上，工業和信息化部信息通信發展司司長謝存作出以上表述。



新華社報導，謝存進一步說，一方面，將增強供給能力、促進供需對接，鼓勵內外資企業加大投資力度，提升產出能力。支持終端企業與存儲器企業加強互動對接，拓寬多元化供應渠道。另一方面，通過多種手段維護市場秩序，引導存儲器企業加強渠道管理，配合相關部門依法打擊“囤積居奇”等擾亂市場行為。



據悉，一季度，中國電子信息製造業開局良好，規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值同比增長13.6%，在主要工業門類中增速第一。部分產品產量實現兩位數增長，集成電路產量同比增長24.3%。上游產品出口金額實現大幅攀升，集成電路、液晶平板顯示模組出口金額同比分別增長72.9%、12.5%。



謝存表示，下一步將深入落實穩增長行動方案，發揮重大項目撬動牽引作用；加快產業數字化轉型與智能化升級，加快北斗、先進計算、人工智能終端等融合應用；提升行業治理效能，深入整治“內卷式”競爭；持續推進國產操作系統和RISC-V架構的適配，加快人工智能產業鏈上下游協同創新。