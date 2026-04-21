星島：高市屢踩紅線不自量力　中日關係僵局

高市早苗 （新華社 資料圖片） 中評社香港4月21日電／中東戰事近兩個月來佔了國際媒體的大量版面，東亞近期也出現若干值得關注的消極發展，且皆與日本有關。



星島日報今天社論指出，一是高市早苗上台後，首次派遣自衛隊艦艇通過台灣海峽；二是日澳合作開發新型艦艇，是日本首次變相向海外出口軍艦；三是參與美菲聯合軍事演習。這些舉動針對哪個國家，可謂路人皆見，亦必加劇東亞地區整體上的不和諧。



高市的右翼色彩，比她的恩師安倍晉三更為濃烈。安倍內心雖對中國極不信任，但任內至少未曾公開發表“台灣有事論”，也不至於完全無視鄰國對日本侵略歷史的記憶，赤裸裸地出口軍艦。高市之所以如此放肆，原因不難理解：自民黨在國會擁有壓倒性優勢，使其得以暢順地推動政治議程；在民間保持超高人氣（最新民望66%）、對外與特朗普關係密切，也增添了她的自信。然而，高市越是挑釁，中日之間的對立與僵持就越難以化解，和解的曙光也越發渺茫。



高市去年10月才上任，短短半年間已有許多小動作，不斷“踩界”，試圖突破既有框架。如果說上任之初還值得我們“疑中留情”，如今已無此必要。因為在她的領導下，日本右翼勢力正推動安保政策朝向進攻性、擴張性的方向轉變。



問題在於，高市如此屢踩紅線，是否符合當前國際潮流？恐怕不符。近期，英國、加拿大、德國、韓國、西班牙，乃至中東國家領袖爭相訪華，就連高市的老友特朗普也很可能於下月中旬到訪北京。由此可見，改善或至少穩住對華關係，已成為國際趨勢。從此角度來看，高市的戰略選擇並不明智。當前日本在全球經濟中所佔份額，較冷戰末期已大幅萎縮，軍事與科技實力的迭代發展也明顯被中國遠遠拋離。日本的逆勢而動，實屬不自量力。



社論指出，高市至今不僅未曾撤回觸及中國主權紅線的“台灣有事論”，甚至還升高對抗，這種取態既是投機性的，更是冒險性的；在北京看來，高市或許已被視為比安倍更不值得期待的右翼人物。哪怕如此，中方迄今的反應還是相對克制，只是採取了外交批評、軍事監控，以及力度相對溫和的經濟制裁等方式。但如果高市以為這代表中國軟弱，以為可以蒙混過關，那恐怕是低估了對手的意志與能力。



中國已看穿日本國勢大不如前，不再構成主要威脅。它至多只能挑釁與製造麻煩，而這些都在中國妥善管控的範圍之內。中日僵局雖難速解，但中國的戰略定力與實力，足以從容應對。