台觀光業困境　盛九元：十措施是破局契機

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元（資料圖） 中評社北京4月22日電（記者 海涵）島內觀光業界20日在“產業界對大陸近期惠台政策措施之看法”記者會上呼籲，賴當局應盡快放行陸客。上海交通大學台灣研究中心主任盛九元就此向中評社表示，當前台灣觀光產業正面臨嚴峻的經營困境，急需恢復兩岸正常交流以注入發展動能。台灣產業界高度期待大陸涉台十項措施並視之為打破僵局的重要契機。



中共中央台辦4月12日受權發布‌十項促進兩岸交流合作的政策措施‌，其中明確提出：‌推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點‌。盛九元指出，這一舉措旨在‌促進兩岸民間交流與文旅往來‌‌，同時也有助‌帶動台灣觀光、旅宿、交通、伴手禮等相關產業復甦‌，有望為兩岸旅遊業及相關產業帶來顯著利好，“期待能夠盡快落地、盡快成行。”



有關政策措施公布以來，大陸社交平台上不少IP地址為上海、福建的網友曬出自己的大陸居民往來台灣通行證，表示“終於等到了”“期待早日成行”等，表達出強烈的赴台出行意願。盛九元認為，這種積極反響說明，推動赴台個人游試點順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，是深化兩岸民間交流、打破人員往來壁壘、重建常態化互動機制的關鍵一步，可以進一步促進兩岸同胞相知相融。‌



對於大陸釋放的重大利好，民進黨當局的反應卻十分消極，甚至將其歪曲為所謂“交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法”。盛九元分析，這是民進黨的一貫做法：首先是“‌一貫性抹黑”‌。每當大陸出台惠及台灣同胞的政策，民進黨當局幾乎總是第一時間進行否定或污名化，已經成為“條件反射”。



其次是罔顧島內民意。盛九元表示，十項措施涵蓋青年交流、農漁產品輸入、恢復赴台個人遊、支持台企發展等民生領域，已獲得台灣農漁會、旅遊業協會、中小微企業聯合會等廣泛歡迎。但民進黨當局頑固堅持限制性的做法，這是“與民眾為敵、擋民眾獲利”，嚴重損害了台灣基層民眾的經濟福祉與交流權益。

