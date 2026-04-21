中方回應高市早苗向靖國神社獻祭品：強烈抗議

中評社北京4月21日電／4月21日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者問，日本首相高市早苗21日以“內閣總理大臣”名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉祭品。中方對此有何評論？



郭嘉昆表示，中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉，強烈抗議。



靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的“戰犯神社”。今年是東京審判開庭80周年，令人憤慨的是，80年後的今天，臭名昭著的靖國神社仍然供奉著對侵略戰爭負有直接罪責的日本二戰甲級戰犯，日本官員、政客多次前往參拜或供奉祭品、祭祀費。日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避、對歷史公正的褻瀆、對被侵略國家的挑釁，更是對二戰勝利成果的挑戰，遭到國際社會一致譴責和堅決反對。



有記者問，日本政府為殺傷性武器出口“鬆綁”，中方對此有何評論？



郭嘉昆表示，當年日本軍國主義大肆侵略擴張，對中國及亞洲鄰國犯下滔天罪行。正是基於日本的侵略歷史，為了防止日本軍國主義死灰復燃，《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。很多專家學者擔心日本重新開啟戰爭機器對外輸出戰爭。日本加速“再軍事化”是事實和現實，有實際的路線和行動，包括中國在內的國際社會將對此保持高度警惕，堅決抵制日本新型軍國主義的妄動。