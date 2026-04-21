日媒：高市執政根基不牢 一強獨大暗藏脆弱

中評社香港4月21日電／共同社分析文章指出，對於上台執政已有半年的日本首相高市早苗而言，其執政根基還遠未達到牢固的程度。雖然憑藉較高的內閣支持率帶領自民黨在眾院選舉中取得壓倒性勝利，但近期其顯得獨斷專行的執政方式引發不滿，派系回歸的動向也日益明顯。高市能否繼續以這種方式統領龐大的執政黨？依靠人氣支撐的“高市一強獨大”暗藏著脆弱性。文章內容如下：



▽焦躁情緒



“不要加入那個團體”、“到底是怎麼回事？”今年2月的眾院選舉後，高市的情緒日漸焦躁。自民黨單獨獲得超過眾院三分之二議席的316席。作為取得這一歷史性大勝的頭號功臣，高市本應在政治上如魚得水，然而黨內卻是另一番情形。這是高市焦躁的原因。



大量落選議員重返國政，加之新人議員的加入，黨內似乎忘記了對派系收回扣事件的反省，不僅以原派系為單位頻繁集會，去年自民黨總裁選舉中的各競選陣營也積極聚會。參院實力派人物、參院幹事長石井准一也組建了超過40人的新團體。



高市曾向周圍人表露過擔憂“黨務運營恐怕會變得棘手”。隨著少數派執政黨時期那種團結感與緊張感逐漸淡化，黨內動作變得日益活躍，令她難以駕馭。



▽真正的自己人



高市之所以保持警覺是因為缺乏支持自己的牢固的政治根基。被其視為政治導師的前首相安倍晉三不僅有百人規模的出身派系提供支援，還通過在關鍵職位起用時任財務相麻生太郎等其他派系領袖構築“安倍一強獨大”的長期政權。



相比之下，長期沒有所屬派系的高市正如她自己所言是個“害怕參加飯局的女人”，她一直被認為不擅長交朋友。她在黨總裁選舉中依靠在黨員中的人氣脫穎而出。有少壯派議員一針見血地指出，高市的弱點在於“雖然在國民中支持度較高，但缺少無論在何種逆境下都會真正給予支持的自己人。”



高市的政治手法也引發不滿。圍繞1月解散眾院一事，連政權核心人士都異口同聲地抱怨“沒有進行任何商量”，先透露給媒體的做法引發廣泛的憤怒。高市自己也在本月11日的自民黨全國幹事長會議上回憶道：“突然解散後想必很多人心裡都在想‘你怎麼幹出這種事’。”



眾院選舉後，她又因執意推動2026年度預算案在3月內通過而引發摩擦。雖然在眾院憑藉“人數優勢”強行通過，卻被在野黨占多數的“參院壁壘”阻撓。自民黨參院幹部忿忿不平地說：“所有不順都怪到我們頭上。”



▽吸納人才



高市的黨總裁任期將於明年9月屆滿，為了實現“無投票連任”的理想，她和身邊人士已開始著手夯實根基。



3月，她讓親信、參議員山田宏出任負責教育新人議員及發掘候選人的人才培育組織“中央政治大學院”一把手。自民黨相關人士解讀稱“這是有意將支持首相的人才納入自己陣營”。此外，與高市關係親近的議員著眼于長期執政也探索建立支持高市的跨派系議員聯盟。



本月，高市還時隔約4個月再次與麻生聚餐，周邊人士稱這是為“加強官邸與黨內的溝通”。然而上述做法都還處在起步階段，短期內不得不依賴“高市人氣”。一名非主流派議員分析稱：“現在只能對首相說‘是’，但一旦她失勢，很快就會人走茶涼。”