中車首席科學家梁建英：中國速度閃亮世界

中國中車集團的首席科學家梁建英出席國務院新聞辦公室舉行的“新征程上的奮鬥者”中外記者見面會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月22日電（記者 陳思遠）21日，中國中車集團的首席科學家梁建英在國務院新聞辦公室舉行的中外記者見面會上表示，正是由於行業中所有人堅定不移走科技自立自強道路，才讓中國高鐵成為了閃亮世界的中國名片。她介紹稱，自己所在的團隊創造了一系列中國速度，包括世界運營試驗最高速、世界商業運行速度最快動車組等。



4月21日，國務院新聞辦公室舉行“新征程上的奮鬥者”中外記者見面會，科技領域代表圍繞“弘揚科學家精神 聚力科技自立自強”與中外記者見面交流。這也是“新征程上的奮鬥者”系列見面會的首場。



梁建英介紹，自己所在的團隊也創造了一系列的中國速度，“像和諧號CRH380A就創造了時速486.1公里的世界運營試驗最高速，‘復興號’動車組也以時速350公里投入商業運行，成為世界上商業運行速度最快的一款動車組”。



談及數十年技術攻關中哪一次突破最艱難、最刻骨銘心，梁建英表示，在做CRH380A設計的時候，由於時速已經到了380公里，當時在世界上已經找不到案例，實際上是已經進入到了“無人區”，為了摸清、摸透列車高速運行狀態下它的動態行為特徵，做了450多項仿真試驗，1050多項地面試驗，還有2800多項線路運行試驗。



她表示，為了讓“復興號”既要跑得快又要節能、省電，對頭型做了46種概念設計、23個工業設計，並完成多類試驗，最終取得了比較好的效果，“復興號”動車組整車阻力降低了12%，列車往返京滬一趟可以節省5000多度電。



梁建英說，在攻關懸浮導向技術難題時，團隊封閉在試驗現場13個月，吃住都在現場，做了4000多次試驗，不斷調整參數、優化算法，現在高速磁浮在浮起來的時候是穩穩的。



梁建英感慨，核心技術是買不來的，創新的命脈必須要攥在自己手裡，唯一能夠解決這個問題的就是靠這樣一股死磕到底的勁頭，一點一點把它啃下來，把不可能變成可能，然後把關鍵技術抓在自己的手中，“所以我們現在可以昂首挺胸地說：中國高鐵，不負這個時代，不負祖國”。

