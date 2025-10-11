王瓊：天問四號將探測木星　揭示其奧秘

嫦娥六號任務副總設計師王瓊參加“新征程上的奮鬥者”中外記者見面會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月22日電（記者 陳思遠）4月21日，國務院新聞辦公室舉行“新征程上的奮鬥者”中外記者見面會。嫦娥六號任務副總設計師王瓊介紹，在“十五五”期間，其團隊在行星探測方面將有不少亮點，如天問三號任務2030年後將攜帶火星樣品返回地球，天問四號任務將對木星及其衛星進行探測，揭示衛星這顆太陽系裡面最大行星的奧秘。



王瓊來自國家航天局探月與航天工程中心，主要工作是月球探測任務設計和工程管理，工作20年來，先後參加了從嫦娥一號到嫦娥六號的歷次任務，現在擔任嫦娥六號任務副總設計師。



“2024年6月25日，嫦娥六號返回器攜帶的1935.3克月背樣品，着落在內蒙古四子王旗，實現了人類歷史上首次月球背面採樣返回。通過對嫦娥六號返回樣品的研究，我國科學家們取得了一系列重大科研成果，首次揭開了月球背面的演化歷史。”王瓊說。



王瓊介紹，此外，嫦娥六號上搭載了巴基斯坦立方星和法國、歐空局、意大利的三台科學載荷，都取得了超過預期的探測成果。



王瓊指出，在“十五五”期間，其團隊在行星探測方面將有不少亮點，例如天問二號將於今年抵達2016HO3小行星，將對它進行伴飛探測並且採樣返回；天問三號任務將於2028年前後實施兩次發射，在2030年後攜帶火星樣品擇機返回地球；天問四號任務將於2030年前後實施發射，對木星及其衛星進行探測，從而揭示衛星這顆太陽系裡面最大行星的奧秘。



王瓊表示，在月球探測領域，嫦娥七號探測器已經運抵文昌航天發射場，計劃於今年下半年擇機發射；在運載火箭方面，將研製長征九號重型運載火箭並實現首飛；此外，還將開展月面溫室方面的研究，希望能夠通過月面建造技術去構建一個溫室，幫助月面的巡視器、機器人能夠更好地、更容易的度過月夜的極端環境。

