中評數據：港人看美伊衝突　有風險也有機遇

圖1近年來幾次主要國際衝突在香港社交媒體處於討論峰值時段內的日均關注度對比（中評智庫大數據中心製圖） 圖2 香港社交媒體近月涉美伊戰事相關討論的聲量與關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港4月22日電（研究員 陳倩羚）自2月底美國與以色列對伊朗發起軍事行動以來，中東局勢持續緊張。近日，美伊第一輪和談後的停火期限即將屆滿，但雙方會否展開第二輪和談並延長停火仍沒有定案。美伊衝突作為深刻影響全球政經局勢的國際大事，近兩個月以來在香港社會也持續引起廣泛熱議。



中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據，梳理香港主流輿論對美伊衝突的看法，得出結論：香港市民最為關注美伊衝突刺激下的能源價格上升、及其對本地整體通脹造成的壓力。此外，儘管美伊衝突引發的不穩定變數令全球經濟皆面臨嚴峻挑戰，香港的處境也並不例外；但仍有較多輿論在看到風險的同時，也留意到這場戰事可能對香港帶來的發展機遇。



如圖1所示，與近年來的幾次主要國際衝突相比，美伊衝突於討論峰值時段內在香港社交媒體錄得的日均關注度居於首位。此前的俄烏衝突與美國突襲委內瑞拉，雖同樣牽涉能源大國，但其對香港能源市場造成的衝擊不如本次美伊衝突劇烈。自美伊戰火延燒以來，國際原油期貨價格急遽攀升，並刺激香港油價突破每公升4.13美元的歷史高位。本地油價的持續走高，對普通香港市民的日常生活造成廣泛且直接的影響。



結合圖2可知，香港社交媒體近期對美伊衝突的討論熱度，雖較戰事爆發初期時明顯降溫，但由於目前美伊尚未達成長期停火協議，且霍爾木茲海峽的通航仍然受阻，故社交媒體對該議題的聲量與關注度始終保持在較高水平。

