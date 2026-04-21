外交部4月21日例行記者會全文

中評社北京4月21日電／2026年4月21日外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會：



中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月22日至26日應邀訪問柬埔寨、泰國、緬甸。訪柬期間，王毅將與國防部長董軍共同出席中柬外長、防長“2＋2”戰略對話機制首次會議。



中新社記者：中方剛剛發布了王毅外長訪問柬埔寨、泰國、緬甸的消息。發言人能否介紹中方對此訪有何期待？



郭嘉昆：柬埔寨、泰國、緬甸均為中國友好鄰邦。在習近平主席和三國領導人戰略引領下，中國同三國命運共同體建設不斷走深走實，為各自國家發展注入強勁動力。



當前百年變局加速演進，給地區國家帶來更多風險挑戰。柬埔寨正加快實施“五角戰略”，泰國和緬甸新政府剛剛產生，三國都處在發展的關鍵時期。中方期待通過此訪，推動落實高層共識，深化全面戰略合作，夯實中柬鐵杆友誼，豐富“中泰一家親”內涵，弘揚中緬胞波情誼，為各自國家人民帶來更多福祉，為地區和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。



新華社記者：發言人能否介紹中柬外長、防長“2＋2”戰略對話機制首次會議有關安排？將討論哪些議題？



郭嘉昆：2025年4月習近平主席訪問柬埔寨期間，同柬方領導人就建立中柬外長、防長“2＋2”戰略對話機制達成共識，充分彰顯兩國關係的高水平和戰略性。



面對變亂交織的國際形勢，中柬雙方啟動“2＋2”戰略對話機制，加強戰略溝通，共迎外部挑戰，既是深化構建新時代全天候中柬命運共同體的應有之義，也是助力兩國現代化建設的必然選擇。王毅外長、董軍防長將同柬方重點就雙邊關係、政治安全與防務安全合作、國際地區形勢等議題深入交換意見，並會見柬埔寨領導人。中方願同柬方一道，用好這一戰略溝通平台，統籌推進高質量發展和高水平安全，服務各自國家的繁榮振興和長治久安。



日本電視台記者：日本政府今天對“防衛裝備轉移三原則”作出修改，允許出口武器，並表示此舉將加強日本同夥伴國家的安全合作。中方對此有何評論？



郭嘉昆：中方對此嚴重關切。當年日本軍國主義大肆侵略擴張，對中國及亞洲鄰國犯下滔天罪行。正是基於日本的侵略歷史，為了防範日本軍國主義死灰復燃，《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。日本憲法對本國軍力、交戰權、戰爭權也作出嚴格限制，戰後日本還確立了“專守防衛”等限制軍力發展和武器出口的嚴格規範。1976年日本政府發表對武器出口的統一見解，明確表示日本作為和平國家，慎重處理武器出口。



日方近期在軍事安全領域一系列危險動向戳穿了其“和平國家”和“專守防衛”的自我標榜。很多專家學者擔心日本重新開啟“戰爭機器”，對外“輸出戰爭”。日本加速“再軍事化”是事實和現實，有實際的路線和行動。包括中國在內的國際社會將對此保持高度警惕，堅決抵制日本“新型軍國主義”的妄動。



《北京日報》記者：近日，美國國務院發布2026年“香港政策法報告”，污蔑抹黑香港民主自由法治狀況。中方對此有何評論？



郭嘉昆：美方再度發布充斥謊言和謬論的所謂“報告”，對香港事務說三道四、指手畫腳，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



香港回歸以來，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針。香港國安法和香港國安條例的制定實施，更好保障了香港居民依法享有的各項權利與自由，更好促進了香港的繁榮穩定，更好守護了國際社會在港合法權益。香港特區執法、司法機構依法懲治危害國家安全的違法犯罪行為，正當合法，不容指摘。當前，香港由治及興邁入了新階段。相信在“十五五”新征程上，在“一國兩制”制度保障下，香港明天一定會更好。



我們要強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。中方敦促美方恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止以任何方式插手香港事務和中國內政。



總台央視記者：我們注意到，昨天習近平主席與沙特王儲兼首相通話，就當前中東和海灣局勢進行了溝通。有評論認為，伊朗戰事爆發以來，中方不斷加大外交努力，推動停火止戰。請問中方如何看待局勢下步發展？中方將如何繼續勸和促談，為局勢降溫發揮作用？



郭嘉昆：伊朗戰事是國際社會面臨的最緊迫挑戰之一。日前，習近平主席就維護和促進中東和平穩定提出四點主張：一是堅持和平共處，中方支持地區國家改善關係，推動構建共同、綜合、合作、可持續的中東和海灣地區安全架構；二是堅持國家主權，中東海灣國家主權、安全和領土完整應該得到切實尊重；三是堅持國際法治，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，不能讓世界倒回叢林法則；四是堅持統籌發展和安全，中方願同地區國家分享中國式現代化機遇，各方也應為中東海灣國家發展營造良好環境。四點主張充分體現了中方促和止戰、倡導對話化解分歧的一貫立場和積極努力，為走出衝突、實現和平提供了中國方案，贏得地區國家和國際社會越來越多的認同和支持。



當前局勢處於戰和轉換的關鍵階段。越是這樣的時刻，越需要各方拿出最大的誠意，堅持政治解決大方向不動搖，保持停火和談判勢頭不倒退，爭取早日恢復霍爾木茲海峽正常通行，恢復中東和海灣地區和平穩定。中方將根據習近平主席四點主張精神，同國際社會一道為此發揮積極建設性作用。



法新社記者：追問關於中東局勢的問題，伊朗和美國之間的停火安排將於明天到期，目前尚不清楚雙方會否在巴基斯坦恢復談判。中方希望向伊朗、美國傳遞什麼信息？



郭嘉昆：剛才我回答了相關問題。當前地區形勢正處在戰和轉換的關鍵階段，和平窗口既已打開，就應為盡早結束戰爭創造有利條件。中方支持相關方保持停火和談判勢頭，將繼續為推動局勢緩和，實現中東地區的持久和平穩定發揮建設性作用。



彭博社記者：美國前常駐聯合國代表黑利稱，美國上周末攔截的懸掛伊朗船旗的貨輪自中國出發，且裝載用於製造導彈的化學品。外交部對此有何評論？



郭嘉昆：據我瞭解，這是一艘外籍集裝箱船。中方反對任何惡意關聯和炒作。



共同社記者：據報導，日本靖國神社舉行春季例行大祭，日本首相高市早苗以“總理大臣”名義供奉了名為“真榊”的祭品。中方對此有何看法？



郭嘉昆：中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。



靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的“戰犯神社”。今年是東京審判開庭80周年。80年前，11國法官歷經兩年半庭審，以如山的鐵證和嚴謹的法律，揭露了日本法西斯和軍國主義發動侵略戰爭和所犯滔天罪行，奠定了戰後國際秩序的基礎。但令人憤慨的是，80年後的今天，臭名昭著的靖國神社仍供奉著對侵略戰爭負有直接罪責的日本二戰甲級戰犯，日本官員、政客多次前往參拜或供奉祭品、祭祀費。日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避，對歷史公正的褻瀆，對被侵略國家的挑釁，更是對二戰勝利成果的挑戰，遭到國際社會一致譴責和堅決反對。



日方必須反思，是繼續任由軍國主義遺毒滋長蔓延，歪曲史實、美化侵略罪行，還是深刻真誠反思侵略罪行，樹立踐行正確歷史觀，真正取信於亞洲鄰國和國際社會。日方應該回答的是，大幅擴充軍費，部署中遠程進攻性導彈，放寬武器出口，推動修改和平憲法，放風放棄無核三原則，如何能自詡“和平國家”？！日方究竟意欲何為？日方應該正視的是，世界上一切愛好和平的正義力量絕不會允許“新型軍國主義”成勢為患、危害地區和平，必將予以迎頭痛擊。



忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。國際社會必須高度警惕日本“歷史修正主義”的伎倆，共同遏制日本“新型軍國主義”的妄動，共同努力維護地區和世界的和平穩定。



澎湃新聞記者：4月20日，聯合國亞太經社會第82屆年會在泰國曼谷舉行。中國代表團出席了此次會議，並宣布中方願在上海承辦2027年年會。發言人能否介紹一下相關情況？



郭嘉昆：亞太經社會是聯合國在亞太地區最重要的綜合性經濟社會發展組織，肩負推動亞太開放、包容、可持續發展的重要使命。



外交部副部長馬朝旭率中國代表團與會並在一般性辯論上發表講話，圍繞落實習近平主席提出的四大全球倡議，就捍衛多邊主義、推動開放合作、把握數字機遇、促進可持續發展四個方面闡述了中方立場主張，呼籲各方進一步深化亞太合作、推動構建亞太共同體。



明年是亞太經社會成立80周年，中方願在亞太經社會誕生地上海承辦2027年年會。我們期待以此為契機，與各成員重溫初心使命，深化互利合作，為構建亞太共同體作出更大貢獻。



《北京青年報》記者：近期，巴西、墨西哥、西班牙三國發表聯合聲明呼籲緩解古巴局勢，重申應尊重人權、領土完整、主權平等及和平解決衝突原則。俄副外長訪古並表示不會拋棄古巴，歐洲多國舉行集會聲援古巴，美國一些非政府組織呼籲取消對古制裁。此外，據媒體報導，美國務院代表近日訪古並與古巴官員會面，呼籲古巴實現“民主和經濟自由”，提出解除貿易封鎖、提供Starlink衛星通信支持等交換條件。中方對此有何評論？



郭嘉昆：近期不少國家和美國國內各界人士紛紛表示，反對美方對古巴封鎖。美國政府應該傾聽正義呼聲，立即停止對古巴的封鎖制裁和任何形式的脅迫施壓。中方願同各方一道，堅定支持古巴維護國家主權和安全、反對外來干涉。