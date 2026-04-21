自民黨7場市長選舉全敗 與地方強化協作成課題

中評社香港4月21日電／共同社報導，在日本的地方首長選舉中，自民黨支持的候選人接連失利。19日在包括埼玉縣久喜市在內的全國7場市長選舉中，自民黨推薦的候選人均未獲勝，繼3月的石川縣知事選舉等之後再度受挫。鑒於明年將迎來統一地方選舉，黨內危機感升溫。自民黨選舉對策消息人士表示：“希望把握各地的課題，強化與地方組織的協作。”



鑒於7場市長選舉中有6名現任市長落敗，自民黨幹事長鈴木俊一在20日的記者會上強調道：“我認為這表明對以往政治延續的支持並未匯聚。要敏銳體察選民的心情，並加以分析。”



久喜市長選舉中，新人、前市議員貴志信智（39歲）擊敗了力求第三次當選、獲自民黨推薦的現任梅田修一（51歲）等人。梅田雖有財務相片山皋月前來助選，強調自己與國家政治層面的聯繫，但仍未能取勝。



此外，在千葉縣東金市、愛知縣海部市、滋賀縣近江八幡市、福岡縣朝倉市、嘉麻市、宮崎縣小林市，自民黨推薦的候選人也相繼落敗。除近江八幡市外，其餘均為現任市長落敗。



自民黨在先前的眾院選舉中大勝，高市內閣維持較高支持率。政府高官表示，“各地區有各地區的情況，只是偶然出現了連敗”，認為這與國政並無直接關聯。



不過，立憲民主黨黨首水岡俊一在20日的記者會上表示：“許多國民對政府抱有期待，但這未必等同於對自民黨的信任和期待。”自民黨選對消息人士分析稱：“在少子老齡化背景下，地方往往感到閉塞，有必要細緻地吸納並回應其課題。”