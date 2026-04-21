習近平同莫桑比克總統查波會談

中評社北京4月21日電／4月21日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的莫桑比克總統查波舉行會談。兩國元首一致同意將雙邊關係提升至新時代中莫命運共同體。



習近平指出，中國和莫桑比克傳統友誼穿越歷史、跨越山海。建交以來，中莫兩國相互信任、守望相助，成為中非友好和南南合作的典範。新形勢下，不斷深化中莫友好合作符合兩國人民共同期待，也順應全球南方加強團結協作、攜手應對挑戰的時代大勢。中方願同莫方以落實中非合作論壇北京峰會成果和2026年“中非人文交流年”為契機，攜手共逐現代化之夢。



習近平強調，友好和互信是中莫關係的突出特徵和政治優勢。雙方要弘揚優良傳統，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持，密切政府、政黨、立法機構、地方等各領域各層級交往，加強治黨治國經驗交流。中莫兩國經濟互補性強，合作前景廣闊。今年是中國“十五五”開局之年，中方願同莫方加強發展戰略對接，創新合作模式，探索基礎設施、能源礦產綜合開發合作新路，積極培育農業、新能源、數字經濟、人工智能等合作增長點，推動兩國務實合作高質量、可持續發展。面對變亂交織的國際形勢，雙方要繼續在聯合國等機構內加強協調配合，團結協作，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，共同捍衛國際公平正義。



習近平指出，中非開啟外交關係70年來，無論國際形勢如何變化，雙方始終風雨同舟、並肩前行，以中國和非洲為代表的全球南方始終是動蕩變革世界裡的正義力量。中東戰事影響外溢波及非洲國家，中方願同非方攜手應對，共促和平、共謀發展。一是堅守原則促和平。一道呼籲停火止戰，通過平等對話解決分歧，推動國際社會踐行真正的多邊主義，堅定維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則。二是保持定力謀發展。中國在持續擴大高水平對外開放進程中，始終把非洲放在特殊優先位置。中方將於今年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，通過升級“綠色通道”等進一步擴大非洲輸華產品准入。三是合作共贏樹典範。中方願響應非洲國家呼聲，挖掘合作潛能，加強互利合作，助力非洲國家發展，共建新時代全天候中非命運共同體。



查波表示，很高興成為今年首位對中國進行國事訪問的非洲國家領導人，這體現了兩國之間的友好關係和兄弟情誼，對莫桑比克人民意義重大。祝賀中國在習近平主席領導下取得舉世矚目的發展成就，為全球南方國家樹立了榜樣。中國是莫桑比克的真朋友，始終給予莫方無私支持幫助，莫桑比克高度重視對華關係，無條件恪守一個中國原則，支持中國實現國家統一。莫方願同中方在相互尊重、相互信任基礎上增進團結友好，密切經貿、農業、能源等領域合作，共同開啟共建新時代莫中命運共同體新篇章。中非合作論壇北京峰會成果的落實和中國對非建交國零關稅政策將為非洲國家經濟社會發展提供重要助力，感謝中方對非洲國家的支持。習近平主席提出人類命運共同體理念、四大全球倡議和“一帶一路”倡議，為促進世界和平穩定發展作出重要貢獻，莫方願同中方共同落實，讓世界變得更加美好。



會談後，兩國元首共同見證簽署共建“一帶一路”、落實全球安全倡議、經濟貿易、人文交流、醫療衛生和新聞傳媒等領域20餘項合作文件。



雙方發表《中華人民共和國和莫桑比克共和國關於構建新時代中莫命運共同體的聯合聲明》。



會談前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂北大廳為查波和夫人蓋塔舉行歡迎儀式。



查波抵達時，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中莫兩國國歌，天安門廣場鳴放禮炮21響。查波在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。



當晚，習近平和彭麗媛在人民大會堂金色大廳為查波夫婦舉行歡迎宴會。



王毅參加上述活動。