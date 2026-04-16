前白宮高官：美中經濟技術競爭　中方牌更多

麥艾文認為，美中經濟和技術競爭中，中方目前有更多籌碼 中評資料相 中評社華盛頓4月21日電（記者 余東暉）奧巴馬時期白宮國安會東亞事務高級主任麥艾文（Evan Medeiros）指出，經歷去年的美中貿易戰之後，經濟與技術競爭已經成為美中競爭的核心。中方對稀土和磁體的出口管制，使得中國在關鍵供應鏈的控制競爭中有不對稱的優勢，目前中方在這個核心競爭中擁有更多的籌碼。



現任喬治城大學亞洲項目主席和美中關係高級研究員的麥艾文最近在美國智庫“全國亞洲研究局”發表專題研究報告，對2025年由特朗普發動的美中貿易戰及其對美中關係的意涵進行詳細的分析。



他將美中貿易戰分為四個階段：第一階段：升級。從特朗普就職典禮到“解放日”（2025年1月至4月）。第二階段：螺旋升級。從“解放日”到倫敦會談（2025年4月至6月）。第三階段：試探邊界。倫敦會談至美中釜山峰會（2025年6月至10月）。第四階段：設定新底線。釜山峰會後至今（2025年11月至2026年3月）。



麥艾文指出，美國和中國正處於一場初步的、尚處於萌芽階段的戰略競爭之中，兩國仍在制定互動的規則並協商其界限。在這種背景下，2025年是美中關係特殊的一年。這一年出現了關稅升級，在關鍵礦產臨界點上的較量（brinkmanship），以及建立了脆弱的休戰狀態。自戰略競爭開始以來，沒有哪一年像2025年那樣對美中關係產生了如此重大的考驗和塑造作用。