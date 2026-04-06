快評：出訪受阻怪大陸　“抗中”老套劇本

賴清德上台執政下月將滿兩周年，迄今無法過境美國、出訪拉美；如今連非洲唯一的“邦交國”也去不了。（中評社資料照） 中評社快評／賴清德原定今天出訪非洲斯威士蘭，但在前一天臨時宣布因專機航程途經的塞舌爾、毛里求斯及馬達加斯加三國取消飛航許可，決定暫緩出訪。這是歷來台灣當政者首次發生因飛航許可取消而無法出行的案例。



至下月20日，賴清德上台執政將滿兩周年，迄今無法過境美國、出訪拉美；如今連非洲唯一的“邦交國”也去不了，台灣的外交處境惡劣，由此可見一斑。



與歷次外交挫敗後的處理方式一樣，民進黨當局甩鍋大陸，指責大陸，稱“實際原因為大陸當局以經濟脅迫在內的強力施壓”；又稱“大陸對外做出對台灣有善意、兩岸要和平，又持續對台進行各種威脅、打壓，傷害台灣人民的情感。”



民進黨當局甩鍋大陸，這是“抗中”的老套劇本，用得多了，很多台人不吃這一套。網路上不乏語帶嘲諷的各種留言，有說外交搞不好怪大陸，能不能換別的戲碼？快選舉了，這一招很好用的，天天嘴炮“抗中”，唬爛保台騙選票；因為自己的作為出不了門，總要說些體面的話掩飾一下，台灣人的耳朵都快長繭了。



賴出訪受阻，無疑又是一次外交重大挫敗。賴當局不必怪大陸不給善意，大陸的善意是給要和平要發展的台灣民眾的，不是給搞“台獨”的民進黨的，從來如此。賴當局不正視問題、解決問題，台灣的外交處境只會愈來愈差，出訪受阻的情況未來恐怕會更加普遍。